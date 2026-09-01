Ο Ξαβιέ Σαρντόν αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της DS Automobiles

Ο Ξαβιέ Σαρντόν, ο οποίος από τις 2 Ιουνίου 2025 είναι διευθύνων σύμβουλος της Citroën, αναλαμβάνει από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της DS Automobiles. Ο κ. Σαρντόν, 55 ετών, θα αναφέρεται στον Εμανουέλε Καπελάνο, Chief Operating Officer της Stellantis για την Διευρυμένη Ευρώπη. Η νέα του θέση έρχεται σε μια περίοδο που η DS Automobiles προετοιμάζεται για το λανσάρισμα του DS N°7, του πρώτου μοντέλου που διαδέχεται το best seller της μάρκας από τη δημιουργία της.

Εκτεταμένη εμπειρία στην αυτοκινητοβιομηχανία

Ο Ξαβιέ Σαρντόν είναι απόφοιτος του Institut Commercial de Nancy και έχει αφιερώσει ολόκληρη την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η πορεία του περιλαμβάνει θητεία σε Γαλλία, Ευρώπη και Κίνα, αποκτώντας σημαντική διεθνή εμπειρία στον κλάδο.

Εντάχθηκε στην PSA το 1994, ξεκινώντας την καριέρα του στη Citroën στην Ιταλία. Στη συνέχεια, κατείχε διάφορες θέσεις στα κεντρικά γραφεία της μάρκας. Το 2001 ανέλαβε την ευθύνη της Citroën στη Δανία και το 2004 στη Γερμανία. Από το 2007 έως το 2009 διετέλεσε Διευθυντής Marketing, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, πριν αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Citroën Γαλλίας, την οποία διατήρησε έως το 2011.

Θητεία στον όμιλο Volkswagen και διεθνής εμπειρία

Το 2012, ο Ξαβιέ Σαρντόν εντάχθηκε στη Volkswagen AG ως Αντιπρόεδρος Πωλήσεων Ευρώπης. Το 2014 ανέλαβε την ευθύνη του Marketing και της Επικοινωνίας, ενώ το 2016 διορίστηκε Αντιπρόεδρος Marketing και Εξυπηρέτησης Πελατών για τη μάρκα Volkswagen.

Η διεθνής του εμπειρία διευρύνθηκε με τη μετακίνησή του στη Volkswagen China, όπου ηγήθηκε του «Project House Digitalization» από το 2017 έως το 2018. Ακολούθως, ανέλαβε τη θέση του Αντιπροέδρου Πωλήσεων και Marketing της κοινοπραξίας SAIC-Volkswagen. Επιστρέφοντας στη Γαλλία το 2021, ανέλαβε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen Group France.

Διπλή ηγεσία σε Citroën και DS Automobiles

Με την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, ο Ξαβιέ Σαρντόν θα ηγείται πλέον δύο σημαντικών μαρκών του ομίλου Stellantis, της Citroën και της DS Automobiles. Η συνύπαρξη των δύο μαρκών κάτω από μία ενιαία διοικητική δομή αναμένεται να προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για μεγιστοποίηση των συνεργειών.

Ο Ξαβιέ Σαρντόν διαδέχεται στην DS Automobiles τον Ξαβιέ Πεζό, ο οποίος έχει διοριστεί επικεφαλής της μάρκας Jeep® στην Ευρώπη. Η θέση αυτή είναι νεοσύστατη και αναφέρεται απευθείας στον COO της Διευρυμένης Ευρώπης. Παράλληλα, ο κ. Πεζό διατηρεί τα καθήκοντά του ως Head of Heritage της Stellantis.

Οι δηλώσεις του Ξαβιέ Σαρντόν για το μέλλον

Σε δήλωσή του, ο Ξαβιέ Σαρντόν αναφέρθηκε στην ιστορία της DS Automobiles, τονίζοντας ότι «η DS Automobiles γεννήθηκε μέσα από μια τολμηρή ιδέα: να ανατρέψει τα καθιερωμένα και να εκφράσει ένα συγκεκριμένο όραμα για τη γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία».

Εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για τη νέα πρόκληση: «Περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια αφότου συμμετείχα στο λανσάρισμα του πρώτου DS 3, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και νιώθω μεγάλη τιμή που αναλαμβάνω σήμερα την ευθύνη της μάρκας και που, μαζί με τις ομάδες μας, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο».

Κλείνοντας, ο κ. Σαρντόν περιέγραψε τη φιλοδοξία του για τη μάρκα: «Η φιλοδοξία μας είναι ξεκάθαρη: να αξιοποιήσουμε τις βάσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί, να κάνουμε το DS N°7 επιτυχία και να ενισχύσουμε περαιτέρω την ελκυστικότητα, τη μοναδικότητα και τη διαχρονικότητα της DS Automobiles».

Με πληροφορίες από: Topontiki