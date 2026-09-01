Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρική αγορά ρεύματος, μειώνοντας το μπλε σταθερό τιμολόγιο

Μεγάλες ανατιμήσεις χαρακτηρίζουν τη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς αυτή κινείται περίπου 21% υψηλότερα από τον Αύγουστο και 43% υψηλότερα από τον Ιούλιο. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ ανακοίνωσε τις τιμές των τιμολογίων της για τον Σεπτέμβριο του 2026, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος της χώρας. Η επιχείρηση προχώρησε σε μείωση της τιμής του σταθερού μπλε τιμολογίου ΔΕΗ myHome Online, ενώ απορρόφησε μεγάλο μέρος της αύξησης για το πράσινο κυμαινόμενο οικιακό τιμολόγιο.

Η πορεία της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Σεπτέμβριος αναμένεται να είναι ένας δύσκολος μήνας για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η χονδρική τιμή έχει σημειώσει άλμα. Συγκεκριμένα, η χονδρική αγορά κινείται περίπου 21% υψηλότερα σε σχέση με τον Αύγουστο και 43% υψηλότερα σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Αυτή η ανοδική τάση δημιουργεί προσδοκίες για μεγάλες αυξήσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος.

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, αντιμέτωποι με αυτές τις ανατιμήσεις, προτείνουν τα «μπλε» τιμολόγια ως λύση για τους καταναλωτές, προσφέροντας τη δυνατότητα να «κλειδώσουν» μια σταθερή τιμή και να αποκτήσουν προβλεψιμότητα στο ενεργειακό τους κόστος.

Το πράσινο κυμαινόμενο τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν

Η ΔΕΗ ήταν η πρώτη που ανακοίνωσε τη νέα τιμή για το κυμαινόμενο Γ1/Γ1Ν πράσινο οικιακό τιμολόγιο για τον Σεπτέμβριο. Η τιμή αυτή διαμορφώνεται στα 0,14913 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Συγκριτικά, τον Αύγουστο η τιμή ήταν 0,1384 ευρώ ανά κιλοβατώρα, κάτι που αντιστοιχεί σε μια αύξηση της τάξης του 7,7%.

Αυτή η αύξηση είναι σημαντικά μικρότερη από την άνοδο της χονδρεμπορικής αγοράς, η οποία έφτασε περίπου το 21%. Η ΔΕΗ, όπως και τον προηγούμενο μήνα, αποφάσισε να απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος της αύξησης στη χονδρική αγορά, διατηρώντας αμετάβλητες τις τιμές του πράσινου κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν οικιακού τιμολογίου τον Αύγουστο, απορροφώντας πλήρως την πάνω από 18% αύξηση.

Η στρατηγική των μπλε σταθερών τιμολογίων

Στο πλαίσιο της τιμολογιακής της πολιτικής, η ΔΕΗ αποφάσισε να λειτουργήσει ως «ανάχωμα» στις αυξήσεις, όχι απλώς απορροφώντας μέρος της ανόδου, αλλά προχωρώντας και σε μείωση της τιμής για το σταθερό μπλε τιμολόγιο ΔΕΗ myHome Online. Η νέα τιμή διαμορφώνεται στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα, προσφέροντας μια ιδιαίτερα χαμηλή και ανταγωνιστική επιλογή στα νοικοκυριά.

Η επιχείρηση τονίζει ότι με αυτό τον τρόπο δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να «κλειδώσουν» μια σταθερή τιμή εν μέσω ανατιμήσεων και να αποκτήσουν απόλυτη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό τους κόστος. Αυτή η κίνηση αποδεικνύει έμπρακτα ότι η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στα ελληνικά νοικοκυριά απέναντι στις έντονες διακυμάνσεις των διεθνών αγορών.

Επιλογές για διαφορετικές ανάγκες: Τα υπόλοιπα μπλε προγράμματα

Παράλληλα με τη νέα χαμηλότερη τιμή του ΔΕΗ myHome Online, η ΔΕΗ διατηρεί τις τιμές των υπόλοιπων σταθερών μπλε προϊόντων της αμετάβλητες στα επίπεδα του Αυγούστου. Με αυτό τον τρόπο, προσφέρονται επιλογές που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης και χρονικούς ορίζοντες για τους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, το ΔΕΗ myHome Maxima, το σταθερό μπλε πρόγραμμα που απευθύνεται σε πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, προσφέρει χρέωση 0,141 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 600 κιλοβατώρες και 0,129 ευρώ ανά κιλοβατώρα για την κατανάλωση άνω των 600 κιλοβατωρών, με διάρκεια 18 μηνών. Επιπλέον, το διετούς διάρκειας μπλε πρόγραμμα ΔΕΗ myHome EnterTwo προσφέρει σταθερή χρέωση 0,145 ευρώ ανά κιλοβατώρα και 0,105 ευρώ ανά κιλοβατώρα στη ζώνη μειωμένης χρέωσης, ενισχύοντας τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για τα νοικοκυριά. Τέλος, το σταθερό μπλε ΔΕΗ myHome Plan προσφέρει ενιαία μηνιαία χρέωση 60 ευρώ, η οποία καλύπτει τις χρεώσεις προμήθειας και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, με εκκαθάριση ανά εξάμηνο.

Ειδικό πρόγραμμα για φοιτητές

Η ΔΕΗ προσφέρει επίσης ένα σημαντικό «μπλε» πακέτο ειδικά σχεδιασμένο για τους φοιτητές. Το πρόγραμμα ΔΕΗ myHome 4Students παρέχει στους φοιτητές σταθερή χρέωση 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 150 κιλοβατώρες, καλύπτοντας έτσι τη βασική μηνιαία κατανάλωση.

Εκτός από τη σταθερή χρέωση, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά επιπλέον προνομίων που στοχεύουν να διευκολύνουν την καθημερινότητα των φοιτητών. Αυτά τα προνόμια περιλαμβάνουν μηδενικό πάγιο για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, δώρο 50 ευρώ για το πρώτο «γέμισμα του ψυγείου» μέσω efood, ένα κουπόνι αξίας 50 ευρώ από τον Κωτσόβολο, καθημερινό δωρεάν καφέ για έναν χρόνο, καθώς και μίλια Miles+Bonus της AEGEAN.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis