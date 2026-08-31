Ηλεκτρικό ρεύμα, τιμές στα ράφια και οικοδομική δραστηριότητα στο επίκεντρο

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) βρίσκεται σε αναζήτηση της «χρυσής τομής» για την αντιμετώπιση του φαινομένου του ενεργειακού τουρισμού και των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων χρεών στο ρεύμα, τα οποία ανέρχονται σε ένα ποσό τριών δισεκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια στιγμή, μια νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα στα ράφια των καταστημάτων ξεκινά την εφαρμογή της από σήμερα, με στόχο να προσφέρει ανακούφιση στους καταναλωτές. Επιπλέον, τα δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την οικοδομική δραστηριότητα του τελευταίου δωδεκαμήνου παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στοιχείο.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο ρεύμα

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσπαθεί να βρει μια ισορροπημένη λύση για τα «φέσια» στο ρεύμα, τα οποία έχουν δημιουργήσει ένα συνολικό χρέος που φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας είχαν ασκήσει πίεση στο υπουργείο, ζητώντας τη διακοπή της ηλεκτροδότησης για όσους καταναλωτές συσσωρεύουν οφειλές.

Ωστόσο, η τελική στάση που υιοθετήθηκε από το ΥΠΕΝ ήταν πιο μετριοπαθής. Σύμφωνα με αυτήν, οι καταναλωτές που έχουν χρέη θα μπορούν να απορριφθούν από τις εταιρείες κατά τη σύναψη νέου συμβολαίου. Παρόλα αυτά, διατηρούν τη δυνατότητα να στραφούν στην καθολική υπηρεσία, η οποία αποτελεί μια ύστατη λύση για την ηλεκτροδότησή τους.

Η καθολική υπηρεσία είναι υποχρεωτική για τους προμηθευτές που κατέχουν ένα συγκεκριμένο μερίδιο αγοράς και άνω. Το παράδοξο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η υπηρεσία χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερα υψηλή, ρυθμιζόμενη τιμή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, άνθρωποι που ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξόφληση των λογαριασμών τους, να οδηγούνται τελικά σε ένα ακόμα πιο ακριβό ρεύμα, περιερχόμενοι έτσι σε δυσχερέστερη οικονομική θέση.

Η «Εθνική Πρωτοβουλία» για τις τιμές

Η «Εθνική Πρωτοβουλία» για τη μείωση των τιμών στα προϊόντα τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, σηματοδοτώντας μια προσπάθεια για την ανακούφιση των καταναλωτών. Ο βασικός στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης από την αρχή ήταν η δημιουργία μιας λίστας προϊόντων που να αγγίζει πραγματικά το καθημερινό καλάθι των νοικοκυριών.

Δεν επρόκειτο απλώς για την αύξηση του αριθμού των κωδικών, αλλά για την ουσία τους, ώστε να μην περιλαμβάνει μια συλλογή δευτερευόντων προϊόντων που δεν θα είχαν ιδιαίτερη σημασία για τους καταναλωτές. Ο φιλόδοξος στόχος που έχει τεθεί είναι να ξεπεραστούν συνολικά τα 1.500 προϊόντα που θα ενταχθούν σε αυτή την πρωτοβουλία.

Τα προϊόντα που μπαίνουν στη λίστα

Μέχρι τις τελευταίες ώρες πριν από την έναρξη της πρωτοβουλίας, 69 προμηθευτές είχαν δηλώσει τη συμμετοχή τους, προσφέροντας πάνω από 800 κωδικούς επώνυμων προϊόντων. Σε αυτούς προστίθενται επιπλέον 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, καθώς και 300 κωδικοί σχολικών ειδών, καθώς στην πρωτοβουλία συμμετέχουν και αλυσίδες λιανικής πέρα από τα σούπερ μάρκετ.

Στο ράφι, τη μεγαλύτερη παρουσία καταγράφουν βασικά είδη διατροφής όπως το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά και τα αυγά. Επίσης, σημαντική είναι η συμμετοχή σε είδη προσωπικής υγιεινής, περιλαμβάνοντας προϊόντα όπως σαμπουάν, αφρόλουτρα, ξυριστικά, οδοντόκρεμες και σερβιέτες.

Η λίστα συμπληρώνεται με μια ευρεία γκάμα προϊόντων που καλύπτουν καθημερινές ανάγκες. Αυτά περιλαμβάνουν ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, καφέ, δημητριακά, αλλαντικά, ψωμί, αλεύρι, βρεφικά είδη και σοκολάτες. Επιπλέον, στην πρωτοβουλία εντάσσονται αναψυκτικά, χυμοί, κατεψυγμένα προϊόντα, φρούτα και λαχανικά, έτοιμα γεύματα, νωπό κρέας, καθώς και λάδια και βούτυρα.

Το ύψος των εκπτώσεων

Ένα κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει είναι το πόσο απτή θα είναι η μείωση των τιμών στην τσέπη των καταναλωτών. Οι εκπτώσεις που έχουν δηλωθεί από τους προμηθευτές κυμαίνονται σε ένα φάσμα από 5% έως 30%.

Ο μέσος όρος των εκπτώσεων αυτών υπολογίζεται γύρω στο 6,5%. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι έξι στις δέκα δηλωμένες μειώσεις βρίσκονται στο κατώτερο άκρο του φάσματος, δηλαδή στο 5%.

Η οικοδομική δραστηριότητα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), υπάρχει ένα στοιχείο που ξεχωρίζει από τα δεδομένα της για την οικοδομική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του τελευταίου δωδεκαμήνου.

Με πληροφορίες από: Newsit