Λήγουν οι θερινές εκπτώσεις με υποτονικό τζίρο και το βλέμμα στις προσφορές

Η θερινή εκπτωτική περίοδος φτάνει στο τέλος της σήμερα, 31 Αυγούστου, αφήνοντας πίσω της μια αγορά με χαμηλότερες προσδοκίες και έναν υποτονικό τζίρο. Οι ενδείξεις από το εμπόριο δεν επιτρέπουν μεγάλη αισιοδοξία για μια θεαματική ανατροπή του κλίματος, ακόμα και με την επιστροφή των καταναλωτών από τις διακοπές του Αυγούστου.

Το περιβάλλον χαρακτηρίζεται από επιλεκτική κατανάλωση, ενώ η συζήτηση για τον ρόλο των συνεχών προσφορών βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις.

Η εικόνα του τζίρου και η αγοραστική δύναμη

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, ο συνολικός τζίρος των θερινών εκπτώσεων αναμένεται να κινηθεί κοντά στα 7 δισ. ευρώ. Ένα ιδιαίτερα ισχυρό κλείσιμο θα μπορούσε να τον οδηγήσει προς τα 7,1 δισ. ευρώ, ωστόσο το αρχικό αισιόδοξο σενάριο των 7,4 δισ. ευρώ δεν θεωρείται πλέον πιθανό.

Οι έρευνες των εμπορικών συλλόγων αποτυπώνουν την ίδια δυσμενή εικόνα. Στον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς, το 55% των επιχειρήσεων δήλωσε χαμηλότερο τζίρο σε σχέση με πέρυσι, ενώ περίπου το 33% κινήθηκε στα ίδια επίπεδα. Μόλις το 12% κατέγραψε αύξηση, με το 73% να αποδίδει την αδυναμία της αγοράς κυρίως στην περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Αντίστοιχα, στην Αθήνα, έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών σε 409 μικρομεσαίες λιανεμπορικές επιχειρήσεις έδειξε ότι το 71,3% δηλώνει πως ο τζίρος του είναι χειρότερος από πέρυσι. Το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό περιοριστικό παράγοντα για τις αγορές ένδυσης, υπόδησης και άλλων ειδών.

Το μέλλον των προσφορών και οι απαιτήσεις της αγοράς

Μετά τη λήξη της εκπτωτικής περιόδου, το ενδιαφέρον στρέφεται στο μοντέλο των προσφορών και στο κατά πόσον η συνεχής παρουσία εκπτώσεων στην αγορά έχει αποδυναμώσει τον θεσμό των θεσμοθετημένων εκπτωτικών περιόδων. Η αγορά ζητά αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με την έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, το 98% των συμμετεχουσών επιχειρήσεων ζητεί αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για προσφορές και εκπτώσεις. Επιπλέον, το 93,4% θεωρεί ότι το καθεστώς των συνεχών προσφορών ευνοεί κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις πολυεθνικές και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, εις βάρος των μικρομεσαίων.

Το ίδιο σχεδόν καθολικό ποσοστό εκτιμά ότι αυστηρότεροι κανόνες στις προσφορές, μέσω τροποποίησης του ισχύοντος πλαισίου, θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν το εμπορικό ενδιαφέρον των θεσμοθετημένων εκπτωτικών περιόδων. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Θάνος Τσαγγάρης, υπογράμμισε ότι «οι εκπτώσεις ήταν και πρέπει να παραμείνουν το τελευταίο εργαλείο ρευστοποίησης των αποθεμάτων της σεζόν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr