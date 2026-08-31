Η πρεμιέρα των μειώσεων τιμών σε 1.650 βασικά αγαθά και σχολικά είδη στα σούπερ μάρκετ

Από σήμερα, Δευτέρα, τίθενται σε ισχύ οι μειώσεις τιμών σε 1.650 βασικά αγαθά και σχολικά είδη, οι οποίες θα φτάνουν έως και 30% στα σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη μείωση των τιμών σε τρόφιμα και άλλα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, προσφέροντας ελαφρύνσεις στους καταναλωτές. Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες των νοικοκυριών.

Οι μειώσεις τιμών και οι κατηγορίες προϊόντων

Η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον 1.650 βασικά αγαθά και σχολικά είδη, τα οποία θα πωλούνται φθηνότερα από 5% έως και 30%. Αυτή η κίνηση έρχεται ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ανακούφιση των καταναλωτών από το βάρος των αυξημένων τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μειώσεις αφορούν τόσο τα επώνυμα προϊόντα όσο και εκείνα ιδιωτικής ετικέτας, εξασφαλίζοντας ένα ευρύ φάσμα επιλογών για τους καταναλωτές. Οι εκπτώσεις αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ειδικά σε κατηγορίες προϊόντων που έχουν παρουσιάσει σημαντικές ανατιμήσεις τους τελευταίους μήνες.

Επώνυμα προϊόντα και ποσοστά εκπτώσεων

Συγκεκριμένα, τα «επώνυμα» προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από τις βιομηχανίες και τις πολυεθνικές εταιρείες υπολογίζονται σε περίπου 900 με 1.000. Η μεσοσταθμική μείωση για αυτά τα προϊόντα θα κυμαίνεται γύρω στο 7%, προσφέροντας μια σημαντική ελάφρυνση.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών αναμένεται να παρατηρηθούν σε κατηγορίες όπως τα απορρυπαντικά και τα είδη οικιακής χρήσης, όπου οι εκπτώσεις θα είναι πιο αισθητές. Σύμφωνα με έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, οι μειώσεις στις τιμές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5%.

Ο στόχος είναι οι μειώσεις να φτάνουν μέχρι και 15% στην περίπτωση του νωπού κρέατος, συμπεριλαμβανομένων του χοιρινού, του μοσχαρίσιου και των πουλερικών. Για άλλες βασικές κατηγορίες προϊόντων, οι εκπτώσεις ενδέχεται να φτάσουν το 20% ή ακόμα και το 25%.

Ο ρόλος των αρχών και η ενημέρωση των καταναλωτών

Εκτός από τις εκπτώσεις που θα εφαρμόσουν οι προμηθευτές, τα σούπερ μάρκετ θα προχωρήσουν και σε μια επιπλέον μείωση τιμών. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συγκρίνουν τις τιμές, καθώς είναι πιθανό τα ίδια προϊόντα που συμμετέπουν στην πρωτοβουλία να έχουν διαφορετικές τιμές ανάλογα με την έκπτωση που προσφέρει κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ.

Για την καλύτερη ενημέρωση και διευκόλυνση των καταναλωτών, συνιστάται η χρήση της πλατφόρμας PosoKanei. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τις τιμές των προϊόντων και να επιλέγουν τις πιο συμφέρουσες προσφορές.

Συμμετοχή ιδιωτικής ετικέτας και αλυσίδων

Στην εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών συμμετέχουν περίπου 70 προμηθευτές και 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, διασφαλίζοντας ότι οι μειώσεις θα είναι διαθέσιμες σε πολλά σημεία πώλησης.

Τα σούπερ μάρκετ έχουν επίσης τη δυνατότητα να εντάσσουν στην πρωτοβουλία προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Έως σήμερα, εκτιμάται ότι περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία περίπου 300 τέτοια προϊόντα, με μέση μείωση τιμής της τάξης του 11%. Δεν αποκλείεται, τέλος, στην πρωτοβουλία να ενταχθούν και αλυσίδες σούπερ μάρκετ που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, διευρύνοντας περαιτέρω την κάλυψη.

Οι κατηγορίες των προϊόντων που επηρεάζονται

Οι κατηγορίες προϊόντων στις οποίες θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών είναι εκτεταμένες και καλύπτουν βασικές ανάγκες των νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται τα εξής: μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυριά και αυγά, καθώς και ψωμί και άλευρα.

Επίσης, οι μειώσεις θα αφορούν ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες. Σημαντικές εκπτώσεις θα υπάρξουν και σε βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καθώς και σε καφέ, δημητριακά και είδη πρωινού.

Η λίστα συμπληρώνεται με σοκολάτες, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά, απορρυπαντικά πλυντηρίου, πιάτων και καθαριστικά γενικής χρήσης. Τέλος, περιλαμβάνονται προϊόντα προσωπικής υγιεινής, όπως σαμπουάν, αφρόλουτρα, ξυριστικά, οδοντόκρεμες, καθώς και σχολικά είδη. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί σε προϊόντα που έχουν ανατιμηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, όπως είναι τα κρέατα.

Με πληροφορίες από: Enikos