«Φρένο» στην ακρίβεια: Από σήμερα πάνω από 1.700 προϊόντα με χαμηλότερες τιμές στα ράφια

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών από την ακρίβεια. Περισσότεροι από 1.660 κωδικοί καταναλωτικών αγαθών διατίθενται πλέον στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των αλυσίδων του λιανεμπορίου με μειωμένες τιμές. Η πρωτοβουλία αυτή αφορά ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από βασικά τρόφιμα μέχρι σχολικά είδη.

Η έναρξη της πρωτοβουλίας και το εύρος των μειώσεων

Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών ξεκινά επίσημα σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, φέρνοντας μειώσεις σε πάνω από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Αυτά τα προϊόντα καλύπτουν σημαντικές κατηγορίες, όπως κρέας, γάλα, βρεφικές τροφές, ζυμαρικά, καθώς και σχολικά είδη.

Η μεσοσταθμική μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ υπολογίζεται περίπου στο 7%. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ένταξη επώνυμων προϊόντων που αγοράζονται συχνά από τα ελληνικά νοικοκυριά, με στόχο οι μειώσεις να αφορούν βασικά προϊόντα του καθημερινού καλαθιού.

Το όφελος για τους καταναλωτές και η συμβολή των σούπερ μάρκετ

Το τελικό όφελος για τους καταναλωτές, σε ορισμένα είδη, αναμένεται να διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα από το μεσοσταθμικό 7% που προκύπτει από τις μειώσεις των προμηθευτών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στις μειώσεις αυτές θα προστεθεί και η συμβολή των ίδιων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Η πρόσθετη έκπτωση διαφοροποιείται ανά αλυσίδα, με αποτέλεσμα το ίδιο προϊόν να εμφανίζει διαφορετική τελική μείωση τιμής ανάλογα με το σημείο πώλησης. Αυτή η διαφοροποίηση υπογραμμίζει τη σημασία της αναγραφής του εύρους της μείωσης στα επώνυμα προϊόντα.

Η σήμανση των προϊόντων και η ενημέρωση

Για να είναι εύκολα αντιληπτή η νέα τιμή από τον καταναλωτή, τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια των καταστημάτων. Αυτό θα επιτρέπει στους καταναλωτές να τα ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα είδη.

Παράλληλα, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ψηφιακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «PosoKanei». Η πλατφόρμα αυτή θα παρέχει πληροφορίες για τις τιμές και τις μειώσεις, βοηθώντας τους καταναλωτές να κάνουν τις επιλογές τους.

Η δήλωση του πρωθυπουργού και ο στόχος

Στην πρωτοβουλία αναφέρθηκε χθες στο μήνυμά του και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η πρωτοβουλία αφορά χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη.

Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός, η πρωτοβουλία «δεν είναι, ασφαλώς, η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό, αποτελεί όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση». Τόνισε επίσης την ιδιαίτερη σημασία της πρωτοβουλίας, καθώς ξεκινούν τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες.

Διάρκεια και μελλοντικές δεσμεύσεις

Οι μειώσεις τιμών που τίθενται σε ισχύ από σήμερα αναμένεται να διατηρηθούν για ένα διάστημα δύο έως τεσσάρων μηνών. Αυτή η διάρκεια προσφέρει μια σταθερή περίοδο ανακούφισης για τους καταναλωτές.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που έχουν δεσμευθεί για δίμηνη συμμετοχή στην πρωτοβουλία έχουν συμφωνήσει ότι στο επόμενο δίμηνο θα προσθέσουν και νέους κωδικούς προϊόντων. Αυτό υποδηλώνει μια συνεχή προσπάθεια για την επέκταση των μειωμένων τιμών σε περισσότερα είδη.

Με πληροφορίες από: Newsit