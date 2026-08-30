Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το Ταμείο Ανάκαμψης: «Ήταν μια πραγματική ευκαιρία την οποία αξιοποιήσαμε στο έπακρο»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, προχώρησε σε έναν σύντομο απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς η περίοδος υλοποίησής του ολοκληρώνεται με το τέλος του Αυγούστου. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη «συνέχεια» των ευρωπαϊκών πόρων, παρουσιάζοντας το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης ως μια διπλή ευκαιρία για τη χώρα, τονίζοντας την πλήρη αξιοποίησή της.

Ο απολογισμός του Ταμείου Ανάκαμψης και τα αποτελέσματα

Όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, με το τέλος του Αυγούστου κλείνει ένας σημαντικός ευρωπαϊκός κύκλος, αυτός της περιόδου υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» είχε παρουσιαστεί στις 31 Μαρτίου του 2021.

Πέντε χρόνια και πέντε μήνες μετά την παρουσίασή του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι δεν επρόκειτο απλώς για ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης με πολλά δισεκατομμύρια. Αντιθέτως, το χαρακτήρισε ως μια διπλή ευκαιρία: αφενός να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις και αφετέρου να διορθωθούν καθυστερήσεις που η χώρα αντιμετώπιζε επί χρόνια.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, υπήρχε πρόβλεψη για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 7 μονάδες, δημιουργία 180.000 επιπλέον θέσεων εργασίας και αύξηση των επενδύσεων κατά 20%. Ωστόσο, τα τελικά αποτελέσματα ξεπέρασαν τις αρχικές προσδοκίες. Το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις σημείωσαν αύξηση κατά 60%.

Οι 74 μεταρρυθμίσεις και η παρακαταθήκη

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η σημαντικότερη παρακαταθήκη του Ταμείου Ανάκαμψης είναι οι 74 μεταρρυθμίσεις που περιλάμβανε το πρόγραμμα. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις έλυσαν εκκρεμότητες δεκαετιών, φέρνοντας τη χώρα πιο κοντά σε όσα θεωρούνται αυτονόητα στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων αυτών συγκαταλέγονται η ψηφιοποίηση του κράτους, η διασύνδεση εκατοντάδων χιλιάδων ταμειακών μηχανών και POS, καθώς και η μείωση του κενού ΦΠΑ. Επιπλέον, υλοποιήθηκαν η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η επιτάχυνση της Δικαιοσύνης και η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου.

Σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν επίσης στους τομείς της πράσινης και ενεργειακής μετάβασης, καθώς και στην αναβάθμιση της υγείας και της παιδείας. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήταν μια πραγματική ευκαιρία την οποία αξιοποιήσαμε στο έπακρο», απαντώντας έτσι και στην αντιπολίτευση που χαρακτηρίζει το Ταμείο Ανάκαμψης ως χαμένη ευκαιρία.

Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο ως συνέχεια

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνέχεια των ευρωπαϊκών πόρων, η οποία έρχεται μέσα από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Την εβδομάδα αυτή, το ελληνικό Εθνικό Σχέδιο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ελληνικό σχέδιο συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων εθνικών σχεδίων που έλαβαν έγκριση και αποτελεί το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα σε πόρους. Το ύψος των πόρων ανέρχεται σε 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και αφορά την περίοδο έως το 2032.

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: οι ευρωπαϊκοί πόροι δεν εξαντλούνται με το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν και ο χρηματοδοτικός κύκλος αλλάζει, η προσπάθεια για μια πιο πράσινη ανάπτυξη συνεχίζεται αδιάκοπα.

Οι παρεμβάσεις και οι ωφελούμενοι του νέου Ταμείου

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου ανέρχονται σε 25 και αναμένεται να αφορούν περίπου 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά, καθώς και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Από το έτος 2026, προβλέπεται η έναρξη προγραμμάτων για κοινωνικές κατοικίες και ενεργειακές αναβαθμίσεις για μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, θα ξεκινήσει το κοινωνικό leasing ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενώ θα προστεθούν 211 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία στις δημόσιες συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Από το 2027, ακολουθούν νέες παρεμβάσεις που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, τη θέρμανση και τις φοιτητικές εστίες. Επιπλέον, θα υπάρξουν δράσεις για τις προσβάσιμες μετακινήσεις συμπολιτών μας με αναπηρία, καθώς και μεγάλες επενδύσεις σε προσβάσιμες και καθαρές δημόσιες μεταφορές.

Με πληροφορίες από: Topontiki