Ελληνοϊταλική συμφωνία για την αγορά δύο φρεγατών Bergamini: Οι υπογραφές στις 8 Σεπτεμβρίου

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε επίσημα την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 την ελληνοϊταλική συμφωνία για την απόκτηση δύο σύγχρονων φρεγατών κλάσης FREMM (Bergamini). Οι υπογραφές για την Εφαρμοστική Ρύθμιση που αφορά την αγορά των δύο ιταλικών φρεγατών πρόκειται να πέσουν την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 στη Ρώμη. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, προσθέτοντας μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας και οι υπογραφές

Η Εφαρμοστική Ρύθμιση για την απόκτηση των δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM από την Ελλάδα πρόκειται να υπογραφεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην ιταλική πρωτεύουσα, τη Ρώμη. Η υπογραφή αυτή αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την οριστικοποίηση των νομικών, οικονομικών και τεχνικών όρων της αγοράς των δύο πρώτων φρεγατών κλάσης Bergamini.

Στην υπογραφή της Εφαρμοστικής Ρύθμισης θα παρευρεθούν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις δύο χώρες. Μεταξύ αυτών, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, και ο Ιταλός ομόλογός του, Γκουίντο Κροσέτο. Επίσης, θα είναι παρόντες οι Αρχηγοί Ναυτικού της Ελλάδας και της Ιταλίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας. Η Εφαρμοστική Ρύθμιση θα υπογραφεί ειδικότερα από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών.

Τα πλοία και το χρονοδιάγραμμα ένταξης στο Πολεμικό Ναυτικό

Οι δύο φρεγάτες που αποτελούν αντικείμενο της συμφωνίας είναι κλάσης FREMM (Bergamini) και φέρουν τα ονόματα «Carlo Bergamini» και «Virginio Fasan». Η ένταξη αυτών των σύγχρονων μονάδων στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η φρεγάτα «Carlo Bergamini» αναμένεται να ενταχθεί στον ελληνικό στόλο το έτος 2028.

Ακολούθως, η φρεγάτα «Virginio Fasan» προβλέπεται να παραδοθεί και να ενσωματωθεί στις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού το 2029. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό δεν διαθέτει μέχρι στιγμής φρεγάτες της κλάσης FREMM, καθιστώντας αυτή την απόκτηση την πρώτη του είδους της από την Ιταλία. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνδυασμό με την προμήθεια των γαλλικών Belharra/FDI.

Στρατηγική ενίσχυση για την εθνική άμυνα

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τονίζει τη στρατηγική σημασία της πρόσκτησης των δύο φρεγατών τύπου FREMM. Αυτή η αγορά περιλαμβάνει και τη δυνατότητα πρόσκτησης επιπλέον πλοίων στο μέλλον, ενισχύοντας περαιτέρω τις μακροπρόθεσμες αμυντικές δυνατότητες της χώρας. Η ενσωμάτωση των νέων φρεγατών, σε συνδυασμό με τις τέσσερις φρεγάτες τύπου FDI και τον προγραμματισμένο εκσυγχρονισμό των φρεγατών τύπου MEKO, δημιουργεί ένα Πολεμικό Ναυτικό με Μονάδες Κρούσης υψηλών δυνατοτήτων.

Οι μονάδες αυτές έχουν ως βασικό στόχο τη διαφύλαξη της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Από το υπουργείο επισημαίνεται ότι η επιχειρησιακή τους δράση θα εκτείνεται τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, περιοχές ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια και τα συμφέροντα της χώρας.

Το ιστορικό της συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας

Η τρέχουσα Εφαρμοστική Ρύθμιση αποτελεί την ενεργοποίηση ενός ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας. Προηγήθηκε η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) και της Δήλωσης Προθέσεων για την απόκτηση των ιταλικών Φρεγατών τύπου FREMM. Αυτά τα δύο έγγραφα είχαν υπογραφεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Η υπογραφή τους έλαβε χώρα στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας, κατά τη διάρκεια συνάντησης του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με τον Ιταλό ομόλογό του, Γκουίντο Κροσέτο. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη συνέχεια και την εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και της εθνικής άμυνας.

Με πληροφορίες από: Topontiki