Υπογράφεται συμφωνία Ελλάδας – Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών FREMM

Η Εφαρμοστική Ρύθμιση (Implementing Arrangement) μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου FREMM κλάσης Bergamini από το Πολεμικό Ναυτικό πρόκειται να υπογραφεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 στη Ρώμη. Η συμφωνία θα λάβει χώρα παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχηγών Ναυτικού των δύο χωρών. Με αυτή τη νέα συμφωνία, οριστικοποιούνται οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι για την αγορά των δύο πρώτων φρεγατών, καθώς και το χρονοδιάγραμμα ένταξής τους στον ελληνικό στόλο. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία το πρωί της Τετάρτης 26 Αυγούστου 2026.

Οι υπογραφές στη Ρώμη

Η Εφαρμοστική Ρύθμιση, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης των δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM κλάσης Bergamini, θα υπογραφεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 στην ιταλική πρωτεύουσα. Παρόντες στην τελετή υπογραφής θα είναι ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο Ιταλός ομόλογός του, Γκουίντο Κροσέτο, καθώς και οι Αρχηγοί Ναυτικού των δύο χωρών.

Την Εφαρμοστική Ρύθμιση θα υπογράψουν εκ μέρους της Ελλάδας η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και από την ιταλική πλευρά η αντίστοιχη ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών. Η υπογραφή αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση των αμυντικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Το ιστορικό της συμφωνίας

Η επικείμενη υπογραφή της Εφαρμοστικής Ρύθμισης αποτελεί το επόμενο βήμα μετά από προηγούμενες ενέργειες που είχαν λάβει χώρα. Συγκεκριμένα, προηγήθηκε η υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) και μιας Δήλωσης Προθέσεων για την απόκτηση των ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM.

Αυτά τα δύο κείμενα υπεγράφησαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας. Η υπογραφή τους πραγματοποιήθηκε κατά τη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Δένδια, με τον Ιταλό ομόλογό του, κ. Κροσέτο, θέτοντας τις βάσεις για την τρέχουσα συμφωνία.

Όροι και χρονοδιάγραμμα απόκτησης

Με την Εφαρμοστική Ρύθμιση οριστικοποιούνται πλήρως οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι που αφορούν την αγορά των δύο πρώτων φρεγατών τύπου FREMM κλάσης Bergamini. Παράλληλα, καθορίζεται το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τη μεταβίβαση και την ένταξη των πλοίων στο Πολεμικό Ναυτικό.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η πρώτη φρεγάτα, η Carlo BERGAMINI (F-590), αναμένεται να μεταβιβαστεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028. Η δεύτερη φρεγάτα, η Virginio FASAN (F-591), προβλέπεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029. Επιπλέον, η συμφωνία περιλαμβάνει την αρχική και εν συνεχεία υποστήριξη για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των μονάδων.

Ενίσχυση του ελληνικού στόλου

Η απόκτηση των δύο φρεγατών τύπου FREMM εντάσσεται σε έναν ευρύτερο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την ενίσχυση των δυνατοτήτων του ελληνικού στόλου. Αυτός ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης την ένταξη τεσσάρων φρεγατών τύπου FDI Belharra, οι οποίες ήδη βρίσκονται στον προγραμματισμό του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων φρεγατών τύπου MEKO.

Το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό δεν διαθέτει μέχρι στιγμής φρεγάτες κλάσης FREMM, καθιστώντας αυτή την απόκτηση την πρώτη του είδους της από την Ιταλία, σε συνδυασμό με τις γαλλικές φρεγάτες Belharra/FDI. Ο συνδυασμός αυτών των μονάδων στοχεύει στη δημιουργία ενός Πολεμικού Ναυτικού με ισχυρότερες μονάδες κρούσης, ικανές να διαφυλάξουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα μελλοντικής απόκτησης επιπλέον πλοίων τύπου FREMM.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis, Newsit