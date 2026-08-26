Η Ουάσιγκτον κλιμακώνει την οικονομική πίεση στο Ιράν με νέες κυρώσεις

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώνει την οικονομική πίεση προς το Ιράν, επιχειρώντας να παγιδεύσει την ισλαμική δημοκρατία σε μία οικονομική «μέγγενη». Οι ΗΠΑ στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την υφήλιο, τονίζοντας ότι οι συναλλαγές με την Τεχεράνη ενδέχεται να έχουν σοβαρό κόστος για όποια χώρα τις διατηρήσει. Αυτή η στρατηγική χαρακτηρίζεται από την Ουάσιγκτον ως «Οικονομική Νορμανδία».

Η «Οικονομική Νορμανδία» και οι νέες κυρώσεις

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε την εφαρμογή ενός νέου πακέτου κυρώσεων, περιγράφοντας την κίνηση αυτή ως μία «Οικονομική Νορμανδία». Η ονομασία αυτή υποδηλώνει την πρόθεση για μία ευρεία και συντονισμένη επίθεση στην ιρανική οικονομία. Οι κυρώσεις στοχεύουν στην εντατικοποίηση της οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη.

Το πακέτο των κυρώσεων αφορά έναν σημαντικό αριθμό οντοτήτων, συγκεκριμένα περίπου 60 εταιρείες, πλοία και ιδιώτες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την Ουάσιγκτον, όλα αυτά τα πρόσωπα και οι οντότητες συνδέονται άμεσα με το ευρύτερο ιρανικό οικονομικό δίκτυο. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει την πίεση στην ισλαμική δημοκρατία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προειδοποιήσει ότι η οικονομική πίεση θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση στο προσεχές διάστημα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν ενεργοποιηθεί τα σκληρότερα μέτρα που θα μπορούσαν να πλήξουν τρίτες χώρες και επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούν συναλλαγές με την Τεχεράνη. Αυτό υποδηγλώνει μία σταδιακή κλιμάκωση της πίεσης.

Το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης παραμένει ανοιχτό

Παράλληλα με την κλιμάκωση της οικονομικής πίεσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ανοιχτό και το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Αυτό το σενάριο παραμένει στο τραπέζι ως μία επιλογή, σύμφωνα με τις δηλώσεις των Αμερικανών αξιωματούχων. Η διατήρηση αυτής της επιλογής υπογραμμίζει την πολυδιάστατη προσέγγιση της Ουάσιγκτον.

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε ότι η στρατιωτική επιλογή παραμένει διαθέσιμη. Ωστόσο, ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι οικονομικές κυρώσεις εμφανίζονται αυτή τη στιγμή ως το αποτελεσματικότερο εργαλείο πίεσης έναντι της ισλαμικής δημοκρατίας. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την προτίμηση για μη στρατιωτικά μέσα, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.

Οι προειδοποιήσεις του υπουργού Πολέμου

Ο Πιτ Χέγκσεθ ήταν σαφής στις δηλώσεις του, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για στρατιωτική επέμβαση αν κριθεί απαραίτητο. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως «αν χρειαστεί να επιτεθούμε στρατιωτικά, θα το κάνουμε». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της αμερικανικής πλευράς να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα.

Ο υπουργός Πολέμου πρόσθεσε επίσης μία προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, αναφέροντας ότι «αν το Ιράν είναι αρκετά ανόητο ώστε να προχωρήσει σε υπερβολές ή να παίξει με τον αμερικανικό στρατό, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του Ιράν και είναι έτοιμες να αντιδράσουν σε τυχόν προκλήσεις.

Επιπλέον, ο Πιτ Χέγκσεθ επανέλαβε την πεποίθηση της αμερικανικής κυβέρνησης για την αποτελεσματικότητα των οικονομικών μέτρων. «Οι οικονομικές πιέσεις, το γνωρίζουμε, τους βλάπτουν περισσότερο αυτή τη στιγμή», είπε, υπογραμμίζοντας ότι οι κυρώσεις έχουν άμεσο και σημαντικό αντίκτυπο στην ιρανική οικονομία.

Η αποφασιστική απάντηση της Τεχεράνης

Από την πλευρά του Ιράν, οι αξιωματούχοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν στις αμερικανικές πιέσεις και να αντισταθούν στις νέες κυρώσεις. Η Τεχεράνη αμφισβητεί ανοιχτά την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώντας ότι δεν θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα για την Ουάσιγκτον.

Ο Ιρανός υφυπουργός Οικονομικών, Αλί Μαντανιζαντέ, εξέφρασε την άποψη της Τεχεράνης σχετικά με τις πρόσφατες αμερικανικές κινήσεις. Χαρακτήρισε τις νέες προσπάθειες των ΗΠΑ ως ακόμη μία απόπειρα που, όπως δήλωσε, «θα οδηγήσει σε αποτυχία». Η δήλωση αυτή αντανακλά την πεποίθηση του Ιράν ότι μπορεί να αντέξει τις οικονομικές πιέσεις και να μην ενδώσει στις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ισλαμική δημοκρατία διαμηνύει με αυτόν τον τρόπο ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση ή πολιτική εξαιτίας των κυρώσεων. Η απάντηση του Ιράν δείχνει μία σταθερή θέση απέναντι στην κλιμακούμενη οικονομική και στρατιωτική πίεση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με πληροφορίες από: Reader