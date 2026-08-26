Εντυπωσιακό έργο στο Μαρόκο: Γιγάντιοι κυματοθραύστες επεκτείνουν το λιμάνι Τάνζερ-Μεντ

Εκατόν έξι γιγάντιοι κυματοθραύστες έχουν τοποθετηθεί στη θάλασσα για την επέκταση του λιμενικού συγκροτήματος Τάνζερ-Μεντ στο Μαρόκο. Οι κατασκευές αυτές εγκαταστάθηκαν σε βάθη που έφταναν έως και τα 35 μέτρα, με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας του λιμανιού κατά 5,2 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια ετησίως. Πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα θαλάσσιας μηχανικής στην περιοχή της Μεσογείου.

Η επέκταση του λιμενικού συγκροτήματος

Η επέκταση του λιμενικού συγκροτήματος Tanger Med 2 στο Μαρόκο αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο. Για την προστασία των νέων λιμενικών εγκαταστάσεων, οι οποίες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της επέκτασης, κατασκευάστηκαν μεγάλοι κυματοθραύστες. Στους κυματοθραύστες αυτούς ενσωματώθηκαν συνολικά 106 γιγάντια κιβώτια από σκυρόδεμα, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο της νέας υποδομής.

Η προσθήκη αυτών των κατασκευών είναι καθοριστική για την ενίσχυση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμανιού. Η χωρητικότητα του Tanger Med 2 αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, επιτρέποντας τη διαχείριση επιπλέον 5,2 εκατομμυρίων εμπορευματοκιβωτίων κάθε χρόνο, γεγονός που αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία του έργου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά των κυματοθραυστών

Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία που έχουν δοθεί από τις εταιρείες Bouygues Construction και Tanger Med Engineering, οι 106 γιγάντιοι κυματοθραύστες κατανεμήθηκαν σε δύο κύρια τμήματα. Ειδικότερα, 96 από αυτά τα κιβώτια τοποθετήθηκαν στον κύριο κυματοθραύστη του λιμανιού. Τα υπόλοιπα 10 κιβώτια χρησιμοποιήθηκαν για τον δευτερεύοντα κυματοθραύστη.

Οι κατασκευές αυτές εγκαταστάθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές όπου το βάθος έφτανε έως και τα 35 μέτρα. Η τοποθέτηση σε τέτοια βάθη υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και το μέγεθος του εγχειρήματος, καθώς απαιτήθηκαν εξειδικευμένες τεχνικές και εξοπλισμός για την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Αναλυτικά στοιχεία και μήκη κατασκευών

Ο κύριος κυματοθραύστης του Tanger Med 2 περιλαμβάνει ένα τμήμα μήκους 2.710 μέτρων, στο οποίο ενσωματώθηκαν τα 96 τετράλοβα κιβώτια από σκυρόδεμα. Επιπλέον, ένα τμήμα μήκους 955 μέτρων του έργου αποτελούνταν από κεκλιμένη κατασκευή, η οποία προστατεύτηκε με τη χρήση 5.760 ειδικών στοιχείων Accropodes. Συνολικά, το μήκος του κύριου κυματοθραύστη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Bouygues, φτάνει τα 3.665 μέτρα.

Αντίστοιχα, στον δευτερεύοντα κυματοθραύστη χρησιμοποιήθηκαν 10 κιβώτια σε τμήμα μήκους 341 μέτρων. Άλλα 377 μέτρα του δευτερεύοντος κυματοθραύστη κατασκευάστηκαν με κεκλιμένη λύση και προστατεύτηκαν με 3.581 Accropodes. Το συνολικό μήκος του δευτερεύοντος κυματοθραύστη ανέρχεται στα 718 μέτρα. Συνδυαστικά, οι δύο κυματοθραύστες που περιγράφει η Bouygues έχουν συνολικό μήκος 4.383 μέτρα, δηλαδή περίπου 4,4 χιλιόμετρα θαλάσσιων κατασκευών. Η Tanger Med Engineering, από την πλευρά της, αναφέρει 4,8 χιλιόμετρα κυματοθραυστών με κιβώτια, σε βάθη έως 35 μέτρα, με τους δύο αριθμούς να αφορούν διαφορετικές τεχνικές περιγραφές και επιμέρους πεδία του συνολικού έργου.

Η καινοτόμος μέθοδος κατασκευής

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου ήταν η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των τεράστιων κιβωτίων. Η Bouygues αναφέρει ότι οι κατασκευές αυτές δημιουργήθηκαν αρχικά στη στεριά. Για την παραγωγή τους, εφαρμόστηκε ένα ειδικό σύστημα συνεχούς χύτευσης σκυροδέματος, το οποίο επέτρεψε τη δημιουργία αυτών των γιγάντιων όγκων σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον.

Αφού ολοκληρώνονταν τα κιβώτια στη στεριά, μεταφέρονταν στο νερό και τοποθετούνταν στα προβλεπόμενα σημεία των κυματοθραυστών. Αυτή η μέθοδος επέτρεψε την κατασκευή μεγάλων τμημάτων με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, πριν από την τελική τους εγκατάσταση στη θάλασσα.

Ο σχεδιασμός των κιβωτίων και η προστασία από τα κύματα

Τα κιβώτια που χρησιμοποιήθηκαν δεν αποτελούσαν απλώς συμπαγείς όγκους σκυροδέματος. Ο σχεδιασμός τους περιλάμβανε εσωτερικούς θαλάμους και ειδικά διαμορφωμένα τοιχώματα, με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους ως κυματοθραύστες. Στην πλευρά που βλέπει προς τη θάλασσα, υπήρχαν ανοίγματα, τα οποία είναι σχεδιασμένα να βοηθούν στη διάσπαση της ενέργειας των κυμάτων.

Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται ο περιορισμός της έντασης της θαλάσσιας ανατάραξης και της διέλευσης του νερού πάνω από την κατασκευή, προσφέροντας αποτελεσματική προστασία στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα κιβώτια δεν χρησιμοποιήθηκαν σε ολόκληρο το μήκος των κυματοθραυστών, καθώς σε άλλα τμήματα εφαρμόστηκε κεκλιμένη λύση, πάνω στην οποία τοποθετήθηκαν χιλιάδες Accropodes, ειδικά στοιχεία από σκυρόδεμα που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία παράκτιων κατασκευών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta