Το One Table φέρνει το micro-hosting στην καρδιά της Αθήνας

Μια νέα επιχειρηματική πρόταση στον χώρο της φιλοξενίας και των μικρών εκδηλώσεων έκανε την εμφάνισή της στην Αθήνα. Πρόκειται για το One Table, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο Παγκράτι και τα Ιλίσια, σε μικρή απόσταση από τον σταθμό του μετρό «Ευαγγελισμός». Η πρωτοβουλία αυτή επενδύει στην ανερχόμενη διεθνή τάση του micro-hosting, δημιουργώντας έναν χώρο σχεδιασμένο αποκλειστικά για ολιγομελείς συναντήσεις και εκδηλώσεις.

Μια διαφορετική πρόταση φιλοξενίας

Η βασική ιδέα πίσω από το One Table είναι απλή και άμεση, όπως και το όνομά του. Ο χώρος διαθέτει ένα μεγάλο τραπέζι, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει έως 14 καλεσμένους. Η λειτουργία του είναι τέτοια που ολόκληρος ο χώρος τίθεται στη διάθεση μίας μόνο παρέας, εταιρείας ή ομάδας, εξασφαλίζοντας απόλυτη ιδιωτικότητα.

Σε αντίθεση με τα μεγάλα venues που επικεντρώνονται στον μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, το νέο αυτό concept επιχειρεί να τοποθετηθεί στην αγορά των μικρών και εξατομικευμένων εκδηλώσεων. Το ζητούμενο εδώ δεν είναι ο όγκος, αλλά η δυνατότητα διαμόρφωσης της εμπειρίας ακριβώς ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε πελάτη.

Η διεθνής τάση του micro-hosting

Το micro-hosting αποτελεί μια τάση που κερδίζει συνεχώς έδαφος διεθνώς. Αυτή η εξέλιξη παρατηρείται παράλληλα με τη στροφή ενός σημαντικού μέρους της αγοράς προς μικρότερες εκδηλώσεις, private dining και tailor-made εμπειρίες. Το One Table έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη, προσφέροντας έναν χώρο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για πιο προσωπικές και προσαρμοσμένες διοργανώσεις.

Η επιλογή της τοποθεσίας κοντά στο κέντρο της Αθήνας, σε συνδυασμό με την εύκολη πρόσβαση μέσω του μετρό, ενισχύει την ελκυστικότητα του One Table. Η στρατηγική του θέση του επιτρέπει να αξιοποιήσει πλήρως την τάση για μικρότερες, πιο ποιοτικές συναντήσεις, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία στην καρδιά της πόλης.

Αισθητική και λειτουργικότητα του χώρου

Στο επίκεντρο της λειτουργίας του One Table βρίσκεται το μεγάλο τραπέζι, το οποίο έχει χωρητικότητα έως 14 ατόμων. Γύρω από αυτό αναπτύσσεται ολόκληρη η αισθητική και η λειτουργία του χώρου. Η διακόσμηση παραπέμπει περισσότερο σε μια αθηναϊκή κατοικία παρά σε έναν συμβατικό χώρο εκδηλώσεων, με κλασικά στοιχεία που δημιουργούν ένα ζεστό και οικείο περιβάλλον.

Η έμφαση δίνεται στη δημιουργία ενός ιδιωτικού περιβάλλοντος, όπου οι καλεσμένοι μπορούν να απολαύσουν την εκδήλωσή τους χωρίς περισπασμούς. Αυτή η προσέγγιση διαφοροποιεί το One Table από άλλους χώρους, προσφέροντας μια μοναδική ατμόσφαιρα που συνδυάζει την πολυτέλεια με την άνεση ενός σπιτιού.

Ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο για πολλαπλές χρήσεις

Το επιχειρηματικό μοντέλο του One Table δεν περιορίζεται σε μία μόνο κατηγορία πελατών, αλλά απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων. Ο χώρος είναι σχεδιασμένος να εξυπηρετεί τόσο εταιρείες όσο και ιδιώτες, επαγγελματίες της γαστρονομίας, αλλά και δημιουργούς περιεχομένου που αναζητούν ένα ιδιαίτερο σκηνικό για τις δραστηριότητές τους.

Στο εταιρικό σκέλος, το One Table μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διοργάνωση meetings, παρουσιάσεων, μικρών σεμιναρίων, εκδηλώσεων networking και δραστηριοτήτων team building. Ο χώρος διαθέτει Wi-Fi και οθόνη προβολής, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα προσαρμογής της διοργάνωσης στις απαιτήσεις κάθε ομάδας. Επιπλέον, ένα επαγγελματικό meeting μπορεί να συνδυαστεί με μια γαστρονομική εμπειρία, προσφέροντας ένα στοιχείο που διαφοροποιεί το concept από έναν απλό χώρο εταιρικών συναντήσεων.

Ιδιωτικές εκδηλώσεις και προσωπικές στιγμές

Στην αγορά των ιδιωτικών εκδηλώσεων, το One Table στοχεύει σε προσωπικές γιορτές και σημαντικές στιγμές. Ο χώρος είναι ιδανικός για γενέθλια, επετείους, θεματικές βραδιές, ακόμα και για προτάσεις γάμου, καθώς και για άλλες μικρές διοργανώσεις στις οποίες η ιδιωτικότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση. Η δυνατότητα να έχει κανείς έναν ολόκληρο χώρο αποκλειστικά για την παρέα του ενισχύει την αίσθηση του προσωπικού και του μοναδικού, καθιστώντας κάθε εκδήλωση ξεχωριστή.

Με πληροφορίες από: Topontiki