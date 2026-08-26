Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζεται για αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) βρίσκονται σε ετοιμότητα να προχωρήσουν σε αύξηση των επιτοκίων στην επερχόμενη συνεδρίασή τους τον Σεπτέμβριο. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στον περιορισμό των παρενεργειών που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται να ανοίξει νέο κύκλο αυξήσεων με αυτή την ενέργεια, σύμφωνα με πηγές.

Η προηγούμενη αύξηση και το τρέχον σενάριο

Η ΕΚΤ είχε ήδη προχωρήσει σε αύξηση του κόστους δανεισμού, ανεβάζοντας το επιτόκιο του ευρώ κατά 0,25% τον Ιούνιο. Αυτή η ενέργεια σηματοδότησε την πρώτη φορά που η κεντρική τράπεζα προέβη σε τέτοια κίνηση μετά από σχεδόν τρία χρόνια. Ο βασικός σκοπός της τότε απόφασης ήταν να αποτραπεί η υπερβολική επιβάρυνση της οικονομίας της ευρωζώνης, η οποία προέκυπτε από την αύξηση των τιμών της ενέργειας, μια συνέπεια του πολέμου.

Στο παρόν στάδιο, με τον πληθωρισμό να πλησιάζει το 3% και τη σύγκρουση στο Ιράν να συνεχίζεται, τα στελέχη της ΕΚΤ εκτιμούν ότι έχει φτάσει η στιγμή να αυξήσουν ξανά το βασικό επιτόκιο του ευρώ. Σύμφωνα με πηγές, η αναμενόμενη αύξηση θα ανεβάσει το επιτόκιο στο 2,50% από το τρέχον επίπεδο του 2,25%.

Οι παράγοντες που οδηγούν στην απόφαση

Μια αύξηση, η οποία είχε συμπεριληφθεί στα σενάρια οικονομικών προβλέψεων της ΕΚΤ από τον Ιούνιο, θεωρείται ότι θα σηματοδοτήσει την αποφασιστικότητα της κεντρικής τράπεζας να αποφύγει μια επανάληψη της βίαιης κρίσης πληθωρισμού. Αυτή η κρίση είχε ακολουθήσει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και είχε προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επεσήμαναν την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, το οποίο αποτελεί βασικό καύσιμο για την ευρωζώνη που εισάγει ενέργεια, καθώς και τις υψηλές τιμές της βενζίνης στα πρατήρια, ως τους κύριους παράγοντες που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό.

Παράλληλα, υποστήριξαν ότι η οικονομία της ευρωζώνης παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις από τις αρχικές εκτιμήσεις. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που αφορούν την παραγωγή, καθώς και από τις επιχειρηματικές έρευνες. Η ανθεκτικότητα αυτή υποδηλώνει ότι οι προσπάθειες της ΕΚΤ να περιορίσει τις αυξήσεις των τιμών δεν ασκούν υπερβολική πίεση στην οικονομική δραστηριότητα, επιτρέποντας στην οικονομία να διατηρεί μια θετική πορεία.

Μακροπρόθεσμες προσδοκίες και επόμενα βήματα

Από την άλλη πλευρά, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν σταθερές, ευθυγραμμισμένες με τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ. Λόγω αυτής της σταθερότητας, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν έχουν την ανάγκη να υπαινιχθούν περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν ήδη ενσωματώσει στις προσδοκίες τους την πιθανότητα για μία ή δύο επιπλέον αυξήσεις επιτοκίων στο μέλλον.

Τα στελέχη της ΕΚΤ αναμένεται να έχουν μια πληρέστερη εικόνα της οικονομικής κατάστασης και των πληθωριστικών πιέσεων τις επόμενες εβδομάδες. Αρχικά, θα δημοσιευθούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου, την επόμενη εβδομάδα. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι ενημερωμένες οικονομικές προβλέψεις του προσωπικού της ΕΚΤ, οι οποίες θα παρουσιαστούν αναλυτικά κατά τη διάρκεια της κρίσιμης συνεδρίασης της 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Newsit