Ο απολογισμός για το Ταμείο Ανάκαμψης και οι προκλήσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία

Η κυβέρνηση προχώρησε στην ανακοίνωση ότι το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» του Ταμείου Ανάκαμψης είναι σχεδόν ολοκληρωμένο, παρά το γεγονός ότι εκκρεμούν ακόμη ορισμένες διαδικασίες. Την ίδια στιγμή, η έκθεση του ΚΕΦίΜ για τις συστάσεις Πισσαρίδη παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα ως προς τον βαθμό υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, με τη Volkswagen να σχεδιάζει περικοπές και εκτεταμένες απολύσεις.

Ο απολογισμός για το Ταμείο Ανάκαμψης

Η κυβέρνηση έσπευσε να κηρύξει το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» σχεδόν ολοκληρωμένο, προτού καν διευθετηθούν όλες οι εκκρεμότητες που το συνοδεύουν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία ακολούθησε την παρουσίαση στο υπουργικό συμβούλιο, γίνεται λόγος για μία «εθνική επιτυχία».

Ωστόσο, η ίδια ανακοίνωση παραδέχεται αφενός ότι τα τελικά αιτήματα πληρωμής βρίσκονται ακόμη υπό προετοιμασία και αφετέρου ότι τα εκκρεμή ορόσημα πρέπει να παραδοθούν έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Αυτό υποδηλώνει ότι οι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν πριν την τελική ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Οι εκταμιεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν φτάσει τα 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ, από έναν συνολικό εθνικό φάκελο ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η πλήρης απορρόφηση των πόρων έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Στις Βρυξέλλες, η αξιολόγηση της προόδου γίνεται με αυστηρά κριτήρια, βασιζόμενη στα παραδοτέα και όχι στους επικοινωνιακούς τίτλους.

Η έκθεση Πισσαρίδη και οι μεταρρυθμίσεις

Στο πλαίσιο της κυβερνητικής ανακοίνωσης, επικαλείται το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΦίΜ) για να υποστηριχθεί ότι 432 από τις 525 συστάσεις της έκθεσης Πισσαρίδη, δηλαδή το 83% του συνόλου, «έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης χάρη στο Ελλάδα 2.0».

Παρόλα αυτά, η ίδια η μελέτη του ΚΕΦίΜ παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα ως προς την πραγματική κατάσταση. Συγκεκριμένα, μόλις 70 προτάσεις, που αντιστοιχούν στο 13% του συνόλου, έχουν υλοποιηθεί πλήρως. Επιπλέον, 181 προτάσεις έχουν υλοποιηθεί μερικώς, ενώ 183 βρίσκονται απλώς σε εξέλιξη, χωρίς να έχουν ακόμη «λειτουργικά ορατό αποτέλεσμα». Ακόμη, 91 συστάσεις δεν έχουν καν εκκινήσει.

Παράλληλα, καταγράφεται μια αριθμητική ανακρίβεια στην κυβερνητική ανακοίνωση, καθώς το ΚΕΦίΜ υπολογίζει 434 και όχι 432 συστάσεις στο εν λόγω 83%. Το ΚΕΦίΜ αποτυπώνει τη συνολική πορεία των προτάσεων Πισσαρίδη, χωρίς να αποδίδει συλλήβδην την υλοποίησή τους στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, σύνδεση την οποία επιχειρεί αυτόνομα η κυβέρνηση, καταλήγοντας σε συμπέρασμα που αποκλίνει σαφώς από τα ευρήματα της έρευνας.

Προκλήσεις για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Η επέλαση της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας συνεχίζει να προκαλεί ρωγμές στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον έντονων προκλήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τους δασμούς του Τραμπ και την αναταραχή στις διεθνείς αγορές, γίνεται αντιληπτό ότι η Volkswagen αντιμετωπίζει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της.

Οι λόγοι για αυτή την κατάσταση περιλαμβάνουν τη μείωση των πωλήσεων στην Κίνα, το υψηλό λειτουργικό κόστος της εταιρείας και την παραγωγικότητα των εργοστασίων της, η οποία είναι χαμηλότερη από τους καθορισμένους στόχους. Αυτοί οι παράγοντες ωθούν τη διοίκηση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην αναζήτηση τρόπων για περικοπές που υπερβαίνουν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Όλιβερ Μπλούμε, προωθεί ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης. Το σχέδιο αυτό συνοδεύεται από την προοπτική έως και 140.000 απολύσεων, ως μέρος των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων και την αναπροσαρμογή της λειτουργίας της εταιρείας.

Με πληροφορίες από: Newsit