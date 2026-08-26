Νέο νομοσχέδιο για την ασφάλιση επιχειρήσεων: Λιγότερη κρατική αρωγή για όσους έχουν προαιρετική ασφάλιση

Ένα παράδοξο αναφορικά με την ασφάλιση επιχειρήσεων προκύπτει από το νέο νομοσχέδιο που αφορά τη στεγαστική και κρατική αρωγή. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, μια επιχείρηση που έχει επιλέξει να ασφαλίσει προαιρετικά το κτίριό της θα λάβει στεγαστική αρωγή μόνο για το μέρος της ζημιάς που δεν καλύφθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία. Αντίθετα, μια επιχείρηση που δεν διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη δεν θα αντιμετωπίσει τον ίδιο περιορισμό, καθώς η κρατική αρωγή θα υπολογιστεί βάσει του συνόλου της ζημιάς.

Η νέα ρύθμιση και το παράδοξο

Η συγκεκριμένη αλλαγή εντοπίζεται σε άρθρο του νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, με στόχο τη ρύθμιση ζητημάτων στεγαστικής και κρατικής αρωγής. Η διάταξη αυτή αφορά τις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, οι οποίες διαθέτουν ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά τη στιγμή που εκδηλώνεται μια φυσική καταστροφή.

Ο νέος κανόνας που καθορίζεται στο νομοσχέδιο είναι σχετικά απλός ως προς την εφαρμογή του. Εάν ένα κτίριο επιχείρησης είναι ασφαλισμένο και υποστεί ζημιές εξαιτίας φυσικής καταστροφής, αρχικά θα προσδιοριστεί με ακρίβεια το ποσό που οφείλει να καταβάλει η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, βάσει του συμβολαίου. Στη συνέχεια, η στεγαστική αρωγή από το κράτος θα χορηγηθεί αποκλειστικά για το τμήμα της ζημιάς που παρέμεινε ακάλυπτο, δηλαδή για το μέρος που δεν καλύφθηκε από την ιδιωτική ασφάλιση.

Μέχρι την εφαρμογή αυτής της νέας ρύθμισης, δεν υπήρχε αντίστοιχος συμψηφισμός στη στεγαστική συνδρομή που παρεχόταν για τα κτίρια των επιχειρήσεων. Αυτό είναι και το σημείο που διαφοροποιεί τη νέα διάταξη από όσα ισχύουν ήδη για άλλες μορφές ζημιών που μπορεί να υποστεί μια επιχείρηση, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο για την κρατική ενίσχυση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Ο υπολογισμός της κρατικής συμμετοχής

Για να γίνει πιο κατανοητό το πώς θα λειτουργεί η νέα ρύθμιση στην πράξη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Έστω ότι ένα επαγγελματικό κτίριο υφίσταται επιλέξιμη ζημιά ύψους 100.000 ευρώ, ως αποτέλεσμα μιας φυσικής καταστροφής. Αν η ιδιωτική ασφάλιση που διαθέτει η επιχείρηση καλύψει το ποσό των 60.000 ευρώ από αυτή τη ζημιά, το Δημόσιο δεν θα εξετάσει πλέον τη χορήγηση στεγαστικής αρωγής με βάση το σύνολο των 100.000 ευρώ της ζημιάς.

Αντιθέτως, η κρατική συμμετοχή θα υπολογιστεί πάνω στο ακάλυπτο τμήμα της ζημιάς, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση ανέρχεται στα 40.000 ευρώ. Από αυτό το ποσό και μετά, θα εφαρμοστούν οι όροι, τα ποσοστά και τα ανώτατα όρια που προβλέπονται από το σύστημα κρατικής αρωγής για την ενίσχυση των πληγέντων. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ίδια η επιχείρηση, βεβαίως, θα έχει στη διάθεσή της και τα 60.000 ευρώ που θα εισπράξει από την ασφαλιστική της εταιρεία, ωστόσο αυτό που μειώνεται είναι η συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού στο συνολικό κόστος αποκατάστασης.

Ερωτήματα για το κίνητρο της προαιρετικής ασφάλισης

Η ρύθμιση αυτή, παρόλο που δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ασφαλισμένη επιχείρηση θα λάβει συνολικά λιγότερα χρήματα, καθώς θα εισπράξει και την ασφαλιστική αποζημίωση, αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο το Δημόσιο συμμετέπει στο κόστος της καταστροφής. Αυτή η μεταβολή δημιουργεί ένα εύλογο ερώτημα σχετικά με το κίνητρο που θα έχει μια μικρότερη επιχείρηση να καταβάλλει τα ασφάλιστρα για προαιρετική ασφάλιση του κτιρίου της.

Το παράδοξο έγκειται στο γεγονός ότι η κρατική αρωγή θα περιορίζεται ακριβώς επειδή η επιχείρηση είχε φροντίσει να ασφαλιστεί, δηλαδή να λάβει τα μέτρα της για την προστασία της περιουσίας της. Η διαφοροποίηση αυτή στη μεταχείριση μεταξύ ασφαλισμένων και ανασφάλιστων επιχειρήσεων, όσον αφορά την κρατική συνδρομή σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, είναι το σημείο που εγείρει προβληματισμό και συζητήσεις στον επιχειρηματικό κόσμο.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η κρατική αρωγή θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς την ιδιωτική ασφάλιση, καλύπτοντας μόνο το ακάλυπτο μέρος της ζημιάς. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος θα καλύπτει ένα μικρότερο ποσοστό της συνολικής ζημιάς για τις ασφαλισμένες επιχειρήσεις, σε σύγκριση με τις ανασφάλιστες, για τις οποίες ο υπολογισμός της αρωγής θα γίνεται επί του συνόλου της ζημιάς, χωρίς προηγούμενο συμψηφισμό.

Με πληροφορίες από: Newsit