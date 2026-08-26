Το ΥΠΕΝ τονίζει τον άμεσο συσχετισμό ΑΠΕ και χαμηλών τιμών ρεύματος

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και των μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων στη διαμόρφωση χαμηλών τιμών ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο υπουργικό συμβούλιο, οι ημέρες με υψηλή παραγωγή από αυτές τις πηγές συνδέονται άμεσα με σημαντικά μειωμένες τιμές χονδρικής, ενώ παράλληλα καταγράφεται και ένα αξιόλογο οικονομικό πλεόνασμα από τις εξαγωγές ηλεκτρισμού.

Ο ρόλος των ΑΠΕ και των υδροηλεκτρικών στην τιμή του ρεύματος

Το ΥΠΕΝ τονίζει ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σε συνδυασμό με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, αποτελούν πλέον βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τη διαμόρφωση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα μας. Η ανάλυση των δεδομένων από το υπουργείο αποκαλύπτει μια σαφή συσχέτιση μεταξύ του είδους της παραγωγής ενέργειας και του κόστους για τους καταναλωτές.

Πιο συγκεκριμένα, τα φετινά στοιχεία δείχνουν ότι τις ημέρες που οι ΑΠΕ και τα υδροηλεκτρικά καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της συνολικής παραγωγής ενέργειας, η τιμή χονδρικής του ρεύματος πέφτει σημαντικά, φτάνοντας τα 73 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh). Αντιθέτως, όταν η συμβολή της πράσινης ενέργειας είναι χαμηλή και απαιτείται η επιστράτευση συμβατικών μονάδων παραγωγής, οι τιμές εκτοξεύονται, αγγίζοντας τα 120 ευρώ ανά MWh.

Η Ελλάδα ανάμεσα στις φθηνότερες αγορές της Ευρώπης

Η χώρα μας έχει καταφέρει να βελτιώσει σημαντικά τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όσον αφορά τις τιμές. Μέχρι τις 8 Αυγούστου του τρέχοντος έτους, η μέση τιμή στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 98 ευρώ ανά MWh. Αυτή η επίδοση την κατατάσσει στην ένατη θέση μεταξύ των φθηνότερων χωρών της Ευρώπης, ένα γεγονός για το οποίο το ΥΠΕΝ δηλώνει ικανοποιημένο.

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το 2019 η Ελλάδα κατείχε την αρνητική πρωτιά ως η ακριβότερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Η μεταστροφή αυτή υπογραμμίζει τις προσπάθειες και τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον ενεργειακό τομέα της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Αύξηση εξαγωγών και οικονομικό πλεόνασμα

Η βελτίωση αυτή στις τιμές και στην ενεργειακή εικόνα της Ελλάδας αποδίδεται, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, στις πολύ αυξημένες εξαγωγές ηλεκτρισμού. Το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας έχει αλλάξει δραματικά σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν. Ενδεικτικά, το 2019 η Ελλάδα εισήγαζε το 18% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια, γεγονός που δημιουργούσε σημαντική εξάρτηση και κόστος.

Φέτος, τα δεδομένα δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα, με το ισοζύγιο να καταγράφει καθαρές εξαγωγές ύψους 5,4 τεραβατώρων (TWh). Αυτή η μεταβολή από την εισαγωγή στην εξαγωγή ενέργειας έχει άμεσο και θετικό οικονομικό αντίκτυπο για τη χώρα.

Σημαντικό πλεόνασμα και συγκράτηση τιμών εν μέσω κρίσης

Οι παραπάνω εξελίξεις μεταφράζονται σε ένα αξιόλογο οικονομικό πλεόνασμα ύψους 438 εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό το πλεόνασμα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το έλλειμμα των 575 εκατομμυρίων ευρώ που είχε καταγραφεί μόλις το προηγούμενο έτος, το 2023, αναδεικνύοντας την οικονομική ανάκαμψη και την ενδυνάμωση του ενεργειακού τομέα.

Ακόμη και κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, μιας περιόδου όπου οι τιμές του ρεύματος πήραν την ανιούσα σε ολόκληρη την Ευρώπη λόγω των επιπτώσεων του καύσωνα και της ξηρασίας, η Ελλάδα κατάφερε να διατηρήσει τις τιμές της σε επίπεδα 15 έως 30 ευρώ χαμηλότερα από την ευρύτερη περιοχή. Το γεγονός αυτό υπογράμμισε πρόσφατα σε ανάρτησή του ο υφυπουργός, Νίκος Τσάφος, επιβεβαιώνοντας τη σχετική σταθερότητα της ελληνικής αγοράς ενέργειας έναντι των ευρωπαϊκών πιέσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit