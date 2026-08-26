Henkel: Αναβάθμιση προβλέψεων για το 2026 μετά από εξαγορές 5 δισ. ευρώ και ισχυρή κερδοφορία

Ο γερμανικός όμιλος Henkel έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 με επιτάχυνση των εξαγορών, οργανική ανάπτυξη πωλήσεων και βελτίωση της κερδοφορίας. Αυτή η θετική πορεία οδήγησε την εταιρεία στην αναβάθμιση των προβλέψεών της για το σύνολο της χρονιάς. Παρά το απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον και τις σημαντικές αρνητικές συναλλαγματικές επιδράσεις, η Henkel παρουσίασε ανθεκτικότητα και ανάπτυξη.

Οι πωλήσεις και η οργανική ανάπτυξη

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, η Henkel πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 10,348 δισ. ευρώ. Η οργανική ανάπτυξη των πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 3,2%, ένα αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε παρά τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος και τις σημαντικές αρνητικές συναλλαγματικές επιδράσεις που επηρέασαν τα μεγέθη.

Σε ονομαστικούς όρους, ωστόσο, οι πωλήσεις εμφάνισαν μια μικρή μείωση της τάξης του 0,5%. Η εταιρεία συνεχίζει να εστιάζει στην οργανική της ανάπτυξη, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της.

Επιθετικός κύκλος εξαγορών

Η Henkel προχώρησε σε έναν ιδιαίτερα επιθετικό κύκλο εξαγορών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Συμφωνήθηκαν πέντε συναλλαγές, με τη συνολική τους αξία να ανέρχεται περίπου στα 5 δισ. ευρώ. Από αυτές, οι τέσσερις έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο του ομίλου.

Οι νέες δραστηριότητες που προέκυψαν από αυτές τις εξαγορές εκτιμάται ότι μπορούν να προσθέσουν περίπου 2 δισ. ευρώ στις ετήσιες πωλήσεις του ομίλου σε βάθος χρόνου. Αυτή η στρατηγική κίνηση υπογραμμίζει τη δέσμευση της Henkel για επέκταση και ενίσχυση της θέσης της στην αγορά.

Βελτίωση της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών

Στο μέτωπο της κερδοφορίας, η εταιρεία κατέγραψε θετικά αποτελέσματα. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό αποτέλεσμα EBIT ανήλθε σε 1,620 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή αύξηση από τα 1,614 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT ενισχύθηκε στο 15,7%, έναντι 15,5% που ήταν προηγουμένως.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,86 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 1,8%. Σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, η αύξηση των κερδών ανά μετοχή έφτασε το 7,1%. Παράλληλα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές κινήθηκαν ανοδικά, φτάνοντας τα 612 εκατ. ευρώ από 485 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η επίδραση των εξαγορών στη χρηματοοικονομική θέση

Το μπαράζ των εξαγορών άφησε το αποτύπωμά του στη χρηματοοικονομική θέση της Henkel. Στις 30 Ιουνίου 2026, η καθαρή χρηματοοικονομική θέση είχε διαμορφωθεί στα -1,855 δισ. ευρώ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη θετική θέση των 109 εκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί στο τέλος του 2025.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με τις εκροές κεφαλαίων που απαιτήθηκαν για τις εξαγορές, καθώς και με το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών που εφάρμοσε ο όμιλος. Παρά την αρνητική καθαρή χρηματοοικονομική θέση, η εταιρεία συνεχίζει τις επενδυτικές της κινήσεις.

Επιδόσεις ανά επιχειρηματική μονάδα

Η επιχειρηματική μονάδα Adhesive Technologies παρουσίασε μια ιδιαίτερα ισχυρή εικόνα. Οι πωλήσεις της έφτασαν τα 5,534 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,2% σε ονομαστική βάση. Η οργανική ανάπτυξη της μονάδας ανήλθε στο 4,5%, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο επιταχύνθηκε ακόμα περισσότερο, φτάνοντας το 7,4%.

Κύριος μοχλός αυτής της ανάπτυξης ήταν ο τομέας Mobility & Electronics, ο οποίος κατέγραψε οργανική ανάπτυξη 7,8%. Επίσης, ο τομέας Packaging & Consumer Goods σημείωσε αύξηση 4,7%. Το προσαρμοσμένο EBIT της Adhesive Technologies έφτασε τα 982 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να ανεβαίνει στο 17,7% από 17,2%.

Αντίθετη εικόνα παρουσίασε η μονάδα Consumer Brands. Οι πωλήσεις της υποχώρησαν ονομαστικά κατά 3,5%, φτάνοντας τα 4,733 δισ. ευρώ. Ωστόσο, σε οργανική βάση, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,7%. Η ανάπτυξη αυτή τροφοδοτήθηκε κυρίως από την κατηγορία Hair, η οποία κατέγραψε οργανική άνοδο 4,2%.

Με πληροφορίες από: Topontiki