Ο Στασινόπουλος αποκτά το 100% της Active Computer Systems με στόχο την είσοδο στο Euronext Athens

Σε μια νέα φάση ανάπτυξης εισέρχεται η Active Computer Systems, καθώς ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Γιάννης Στασινόπουλος, προχώρησε στην απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας. Ο κ. Στασινόπουλος κατείχε μέχρι πρότινος το 50% των μετοχών, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να οδηγεί στην πλήρη ενοποίηση της μετοχικής δομής της εταιρείας πληροφορικής.

Η ενοποίηση της μετοχικής δομής

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Γιάννης Στασινόπουλος καθίσταται πλέον ο μοναδικός μέτοχος της Active Computer Systems. Η αλλαγή αυτή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν επιφέρει μεταβολές στη διοίκηση της εταιρείας, καθώς ο κ. Στασινόπουλος παραμένει στο τιμόνι της Active ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.

Αντίθετα, η νέα, ενιαία μετοχική δομή έχει ως στόχο να επιταχύνει την εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Παράλληλα, αναμένεται να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων, ενόψει της επόμενης αναπτυξιακής περιόδου που έχει σχεδιαστεί για την εταιρεία.

Στρατηγικός σχεδιασμός και επενδύσεις

Η επόμενη ημέρα για την Active Computer Systems περιλαμβάνει μια σειρά από στρατηγικές κινήσεις και επενδύσεις. Αυτές εστιάζουν σε τομείς όπως το cloud, η κυβερνοασφάλεια (cybersecurity) και οι διαχειριζόμενες υπηρεσίες (managed services). Κεντρική θέση στον σχεδιασμό καταλαμβάνει η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που προσφέρουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Επιπλέον, η εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της σε μεγάλα έργα πληροφορικής. Αυτός ο σχεδιασμός αποτελεί βασικό πυλώνα για την επίτευξη των αναπτυξιακών της στόχων.

Επιχειρησιακή ανάπτυξη σε νέους τομείς

Ο πρώτος πυλώνας του νέου στρατηγικού σχεδίου αφορά την επιχειρησιακή ανάπτυξη της Active Computer Systems. Η εταιρεία τοποθετεί στο επίκεντρο τρεις από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές της αγοράς τεχνολογίας, οι οποίες είναι το cloud, η κυβερνοασφάλεια και οι διαχειριζόμενες υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία σχεδιάζει να διευρύνει την παρουσία της σε έργα τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, επιδιώκει να διεκδικήσει ένα μεγαλύτερο μερίδιο από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, ενισχύοντας έτσι τις πηγές εσόδων και την ανάπτυξή της.

Η αγορά πληροφορικής και οι συνεργασίες

Τα πεδία στα οποία δραστηριοποιείται η Active Computer Systems παρουσιάζουν σημαντικά εντατικό ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά πληροφορικής. Η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και του Δημοσίου, οι αυξανόμενες ανάγκες για κυβερνοασφάλεια, καθώς και η μετάβαση υποδομών και εφαρμογών στο cloud, δημιουργούν συνεχώς νέα έργα και συμβάσεις για τους εγχώριους ομίλους τεχνολογίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Active σχεδιάζει να συνεχίσει τη διεύρυνση των στρατηγικών συνεργασιών της με διεθνείς τεχνολογικούς παρόχους. Επιπλέον, θα εξετάζει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, αναζητώντας τρόπους για περαιτέρω επέκταση και ενίσχυση της θέσης της στην αγορά.

Κεφαλαιακή ενίσχυση και χρηματοδότηση

Ο δεύτερος πυλώνας του στρατηγικού σχεδιασμού αφορά την κεφαλαιακή ενίσχυση της Active Computer Systems. Αυτή η ενίσχυση είναι απαραίτητη για τη χρηματοδότηση των επόμενων επενδύσεων της εταιρείας και την υποστήριξη της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της.

Ένα σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αποτελεί το ήδη εγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο ανέρχεται σε ύψος 14 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τέλος, η εταιρεία προετοιμάζεται για την επιδιωκόμενη εισαγωγή της στην ΕΝ.Α. Growth του Euronext Athens, κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση και την αναπτυξιακή της πορεία.

Με πληροφορίες από: Topontiki