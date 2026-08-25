Ο Τόνι Πάρκερ μείωσε τον μισθό του πέντε φορές στη Βιλερμπάν

Ο Τόνι Πάρκερ, ο οποίος έχει αναλάβει τη θέση του προπονητή στην ομάδα της Βιλερμπάν, θα εισπράξει τελικά 200.000 ευρώ ετησίως για τη φετινή σεζόν. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική μείωση των απολαβών του, καθώς ο αρχικός μισθός που είχε συμφωνηθεί ανερχόταν στο 1.2 εκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση του Πάρκερ να προβεί σε αυτή τη μείωση οφείλεται στην επιθυμία του να διατηρήσει το προπονητικό του επιτελείο, μετά την κατάρρευση των οικονομικών σχεδιασμών του συλλόγου.

Σημαντική μείωση απολαβών για τον Τόνι Πάρκερ

Ο Τόνι Πάρκερ είχε αρχικά συμφωνήσει να λάβει έναν μισθό ρεκόρ για προπονητή της Γαλλικής Λίγκας, ο οποίος εκτιμάτο περίπου στο 1.2 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «L'Équipe», ο προπονητής της Βιλερμπάν ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να μειώσει τις αποδοχές του κατά πέντε φορές. Αυτό σημαίνει ότι για τη φετινή σεζόν, οι ετήσιες απολαβές του θα διαμορφωθούν στις 200.000 ευρώ.

Η προσωπική αυτή προσπάθεια του Τόνι Πάρκερ έχει ως βασικό στόχο να διατηρήσει ένα μεγάλο μέρος του προπονητικού του επιτελείου. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι σημαντικό να είναι εδώ όλο το προπονητικό μου επιτελείο. Δεν θα έπρεπε να υποστεί τις συνέπειες αυτού που συνέβη».

Κατάρρευση του φιλόδοξου προϋπολογισμού της Βιλερμπάν

Η Βιλερμπάν είχε αρχικά οραματιστεί έναν προϋπολογισμό ύψους 59 εκατομμυρίων ευρώ, θέτοντας πολύ ψηλά τον πήχη των φιλοδοξιών της. Ωστόσο, τα σχέδια αυτά δεν ευοδώθηκαν και η ομάδα «προσγειώθηκε στην πραγματικότητα», όπως αναφέρεται. Ο κατήφορος ξεκίνησε όταν ο προϋπολογισμός των 59 εκατομμυρίων ευρώ δεν έλαβε την απαιτούμενη έγκριση, λόγω έλλειψης εγγυήσεων από ένα μαλαισιανό επενδυτικό ταμείο.

Η ναυάγηση της συμφωνίας με τη Μαλαισία αποτέλεσε το κομβικό σημείο. Ο Φιλίπ Οσέρ, πρόεδρος της LNB, εξήγησε στις αρχές Αυγούστου ότι «Μια συμφωνία με τη Μαλαισία ναυάγησε, παρόλο που ο Τόνι Πάρκερ ήταν ο πρώτος που πίστευε ακράδαντα ότι θα περνούσε».

Οι δηλώσεις του προέδρου της LNB για την κατάσταση

Ο Φιλίπ Οσέρ παρείχε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την αποτυχία του μεγαλεπήβολου οικονομικού σχεδίου της Βιλερμπάν. Ο πρόεδρος της LNB τόνισε ότι ο προϋπολογισμός των 59-60 εκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσε να εξασφαλιστεί μόνο εάν ο Μαλαισιανός εταίρος είχε πράγματι εισέλθει στην ομάδα. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πιθανότατα υπήρξε κάποια βιασύνη στην ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον Οσέρ, αυτό που συνέβη ήταν περισσότερο μια περίπτωση υπερβολικής αισιοδοξίας και επιθυμίας εκ μέρους της διοίκησης της Βιλερμπάν να προβλέψει ορισμένες συναλλαγές πριν αυτές εξασφαλιστούν πλήρως. Αναφέρθηκε επίσης στην φιλοδοξία του Τόνι Πάρκερ να αναπτύξει συνεχώς την ομάδα του, εκτιμώντας ότι μπορεί να ήταν λίγο βιαστικός στην οριστικοποίηση ορισμένων συμβολαίων και στη δημοσιότητα που τα περιβάλλει, αλλά ξεκαθάρισε πως δεν υπήρχε πρόθεση εξαπάτησης από την πλευρά του Πάρκερ.

Νέα οικονομική πραγματικότητα και φιλοδοξίες

Η μετάβαση από έναν προϋπολογισμό των 59 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν των 24 εκατομμυρίων αντιπροσωπεύει αναμφίβολα μια σημαντική μείωση των φιλοδοξιών για την Βιλερμπάν. Ταυτόχρονα, αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα πλήγμα στην αξιοπιστία του συλλόγου. Ωστόσο, η πηγή αναφέρει ότι τα 24 εκατομμύρια ευρώ είναι «υπεραρκετά για να χτίσουν ένα καλό σύνολο».

Στη δική του κλίμακα, ο προπονητής Τόνι Πάρκερ συμμετείχε ενεργά στις οικονομικές προσαρμογές. Η μείωση του μισθού του στις 200.000 ευρώ για τη φετινή σεζόν έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τις απολαβές που είχε στο απόγειο της καριέρας του ως παίκτης. Ενδεικτικά, το 2016/2017, με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, είχε εισπράξει 15.4 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που έβγαζε σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Διατήρηση του προπονητικού επιτελείου

Η θυσία του Τόνι Πάρκερ στον μισθό του θα του επιτρέψει να διατηρήσει το μεγαλύτερο μέρος του προπονητικού του επιτελείου. Συγκεκριμένα, ο Βίνσεντ Κολέτ θα παραμείνει στη θέση του. Η μόνη εξαίρεση αφορά τον Γκιγιόμ Σοάρες, ο οποίος υποτίθεται ότι θα ήταν βοηθός με έμφαση στο αμυντικό πλάνο της ομάδας.

Η δήλωση του Πάρκερ για τη σημασία της παραμονής του επιτελείου του υπογραμμίζει την αφοσίωσή του στο σύνολο και την επιθυμία του να προστατεύσει τους συνεργάτες του από τις συνέπειες των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισε η Βιλερμπάν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta