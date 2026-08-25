Δύο αποφάσεις του Αρείου Πάγου δικαιώνουν επενδυτές έναντι τραπεζών

Δύο σημαντικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου, οι υπ' αριθμόν 364/2026 και 765/2026, αποτελούν καταπέλτη για τις τραπεζικές πρακτικές και συνιστούν δικαίωση για τους ιδιώτες επενδυτές. Με τις εν λόγω αποφάσεις, ανοίγει ο φάκελος των σύνθετων επενδυτικών προϊόντων, ενώ ξεκαθαρίζεται το ομιχλώδες τοπίο που επικρατεί γύρω από το Private Banking. Παράλληλα, διευκρινίζεται το ζήτημα των «ψιλών γραμμάτων» των συμβάσεων και προσδιορίζεται το πότε μια επενδυτική απόφαση αποτελεί εντολή του πελάτη ή συμβουλή της τράπεζας.

Το άνοιγμα του φακέλου των σύνθετων επενδυτικών προϊόντων

Οι δύο πρόσφατες αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου φέρνουν στο προσκήνιο τις πρακτικές με τις οποίες σύνθετα και υψηλού κινδύνου επενδυτικά προϊόντα παρουσιάζονται σε αποταμιευτές. Το ζήτημα της μετακύλισης της ευθύνης της επενδυτικής επιλογής στον πελάτη τέθηκε υπό το μικροσκόπιο του Αρείου Πάγου, αναδεικνύοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφήνεια στις συναλλαγές.

Μέσα από αυτές τις δικαστικές κρίσεις, επιδιώκεται να αποσαφηνιστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες οι τράπεζες προσφέρουν επενδυτικά προϊόντα, ιδίως εκείνα που χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και αυξημένο ρίσκο για τους ιδιώτες επενδυτές. Η δικαίωση των επενδυτών σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για τον τρόπο λειτουργίας του Private Banking στην Ελλάδα.

Η ουσία της επενδυτικής απόφασης και η ευθύνη

Ο Άρειος Πάγος, με τις αποφάσεις του, υπογραμμίζει πως το κρίσιμο ζήτημα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο τι αναγράφεται σε μια σύμβαση. Αντιθέτως, δίνει έμφαση στο ποιος διαμόρφωσε στην πραγματικότητα την επενδυτική απόφαση και τι γνώριζε ο πελάτης τη στιγμή που την έλαβε. Αυτή η προσέγγιση αλλάζει τον τρόπο αξιολόγησης των επενδυτικών συμβάσεων.

Η δικαιοσύνη πλέον εξετάζει σε βάθος τις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες ο επενδυτής οδηγήθηκε σε συγκεκριμένες επιλογές. Λαμβάνεται υπόψη η πληροφόρηση που του παρασχέθηκε, η κατανόηση αυτής της πληροφόρησης, καθώς και ο ρόλος της τράπεζας στη διαμόρφωση της βούλησής του, υπερβαίνοντας την απλή ανάγνωση των «ψιλών γραμμάτων» των συμβάσεων.

Δικαίωση επενδυτή για ομόλογο της Aspis Finance PLC

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμόν 765/2026 απόφασή του, το Α1΄ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε την αίτηση αναίρεσης που είχε υποβάλλει μία τράπεζα. Με αυτή την απόφαση, επικυρώθηκε η προηγούμενη απόφαση του Εφετείου Λαμίας, η οποία είχε δικαιώσει έναν επενδυτή που είχε υποστεί σημαντική οικονομική ζημία.

Ο συγκεκριμένος επενδυτής είχε χάσει σχεδόν ολόκληρο το ποσό που είχε τοποθετήσει σε ένα ομόλογο της Aspis Finance PLC. Το δικαστήριο, αναγνωρίζοντας την ευθύνη, επιδίκασε στον επενδυτή αποζημίωση ύψους 140.590,20 ευρώ, αποκαθιστώντας έτσι μέρος της ζημίας που υπέστη από την επένδυση αυτή.

Τα χαρακτηριστικά του επίμαχου ομολόγου και οι κίνδυνοι

Ο επενδυτής, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Private Banking της τράπεζας, είχε προχωρήσει σε σειρά αγορών ομολόγων. Ανάμεσα σε αυτές τις επενδύσεις περιλαμβανόταν και το ομόλογο της Aspis Finance PLC, για το οποίο είχε καταβάλει συνολικά 140.775,24 ευρώ. Το ποσό αυτό συμπεριλάμβανε και τους δεδουλευμένους τόκους, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης.

Το δικαστήριο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά του εν λόγω τίτλου, τα οποία συνέβαλαν στην κρίση του. Σύμφωνα με την απόφαση, το ομόλογο «προερχόταν από δευτερογενή αγορά και ήταν μειωμένης εξασφάλισης». Επιπλέον, η πιστοληπτική του διαβάθμιση από τον οίκο Fitch ήταν ΒΒ, γεγονός που υποδηλώνει ένα συγκεκριμένο επίπεδο κινδύνου. Το δικαστήριο χαρακτήρισε τον τίτλο ως «τίτλο υβριδικού κεφαλαίου», υπογραμμίζοντας ότι δεν επρόκειτο για ένα κοινό ομόλογο, αλλά για ένα προϊόν με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αυξημένη πολυπλοκότητα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis