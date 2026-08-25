Ο Μπάρτλεϊ προπονήθηκε με την ΑΕΚ: Τα δεδομένα για το συμβόλαιό του

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ επέστρεψε στην Αθήνα το βράδυ της Δευτέρας 24 Αυγούστου, μετά από ολιγοήμερη άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Τρίτη 25 Αυγούστου, ο Αμερικανός γκαρντ συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση της ΑΕΚ, υπό τις οδηγίες του Ντράγκαν Σάκοτα. Παράλληλα, η ομάδα συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις για την επέκταση του συμβολαίου του.

Η επιστροφή του Μπάρτλεϊ στην προπόνηση

Η προετοιμασία της ΑΕΚ συνεχίστηκε την Τρίτη 25 Αυγούστου με την ενσωμάτωση δύο νέων προσώπων. Εκτός από τον Φρανκ Μπάρτλεϊ, στο πρόγραμμα της ομάδας συμμετείχε και ο Γιώργος Τσαλμπούρης, ο οποίος υπέγραψε το συμβόλαιό του και τέθηκε άμεσα στη διάθεση του προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος είχε κάνει χρήση άδειας μερικών ημερών, βρέθηκε στη Sunel Arena την Τρίτη 25 Αυγούστου. Εκεί, έλαβε μέρος στο πρόγραμμα προπόνησης μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της «Ένωσης».

Η εντυπωσιακή περσινή σεζόν του Αμερικανού γκαρντ

Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν την περασμένη χρονιά με τα χρώματα της ΑΕΚ, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις με την απόδοσή του. Η συνεισφορά του στην ομάδα ήταν καθοριστική, αναδεικνύοντάς τον σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες.

Συγκεκριμένα, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Stoiximan GBL, επιβεβαιώνοντας τις επιθετικές του ικανότητες. Επιπλέον, κέρδισε τον τίτλο του Πολυτιμότερου παίκτη (MVP) του Basketball Champions League, ενώ συμπεριλήφθηκε και στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης (BCL Best Five).

Το ισχύον συμβόλαιο και η αρχική πρόταση της ΑΕΚ

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ έχει σε ισχύ συμβόλαιο με την ΑΕΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 200.000 ευρώ. Αυτό το συμβόλαιο αποτελεί τη βάση των τωρινών συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Προηγουμένως, η ΑΕΚ είχε καταθέσει πρόταση για ένα νέο διετές συμβόλαιο στον Αμερικανό σκόρερ. Η αρχική αυτή πρόταση, όπως είχε αποκαλύψει το Gazzetta, προέβλεπε αποδοχές ύψους 350.000 ευρώ για τον πρώτο χρόνο και 500.000 ευρώ για τον δεύτερο χρόνο της συνεργασίας.

Αλλαγή εκπροσώπησης και νέες συζητήσεις

Στην πορεία των διαπραγματεύσεων, υπήρξε αλλαγή στο γραφείο που εκπροσωπούσε τον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Πλέον, την εκπροσώπηση του αθλητή έχουν αναλάβει οι Άντι Μπουτογιάννης και Τομ Αγγελάκης, οι οποίοι θα χειριστούν τις περαιτέρω συζητήσεις με την ΑΕΚ.

Η διοίκηση της ΑΕΚ αναμένεται σύντομα να προχωρήσει σε νέες συζητήσεις με τον παίκτη και τους νέους εκπροσώπους του. Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τους οικονομικούς όρους του νέου συμβολαίου, κάτι που αποτελεί το κύριο αντικείμενο των επερχόμενων επαφών.

Προσδοκίες για βελτιωμένους όρους

Υπάρχει η πιθανότητα η αρχική πρόταση που είχε καταθέσει η ΑΕΚ να διαφοροποιηθεί. Αναμένεται να παρουσιαστεί μια σημαντική βελτίωση στους οικονομικούς όρους ανά σεζόν, με στόχο να πειστεί ο Φρανκ Μπάρτλεϊ να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα.

Σε κάθε περίπτωση, οι δύο πλευρές, δηλαδή ο Φρανκ Μπάρτλεϊ και η διοίκηση της ΑΕΚ, αναμένεται να καθίσουν σύντομα στο ίδιο τραπέζι. Ο σκοπός είναι να συζητήσουν εκτενώς για ένα νέο συμβόλαιο, το οποίο θα περιλαμβάνει σαφώς καλύτερους οικονομικά όρους για τον Αμερικανό γκαρντ σε σύγκριση με το υπάρχον συμβόλαιο που είναι σε ισχύ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta