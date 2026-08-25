Λάντο Νόρις: «Κάνω την καλύτερη δουλειά από όλους»

Ο Λάντο Νόρις, μετά τις πρόσφατες επιτυχίες του στην Formula 1, εξέφρασε τη διαφωνία του με τους οδηγούς της Mercedes F1, Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ, σχετικά με την πραγματική δυναμική της McLaren Racing. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος αποχώρησε από το Ζάντβορτ με τη δεύτερη διαδοχική νίκη του, μετά από εκείνη στην Ουγγαρία, τόνισε τον προσωπικό του ρόλο στις επιτυχίες της ομάδας. Η αναβαθμισμένη MCL40 δείχνει πλέον ικανή να απειλήσει τη Mercedes, ωστόσο ο Νόρις δεν αποδέχεται ότι οι νίκες οφείλονται αποκλειστικά στο μονοθέσιο, επισημαίνοντας την προσωπική του συμβολή.

Η άποψη των οδηγών της Mercedes για τη McLaren

Η McLaren Racing μοιάζει να έχει αφήσει οριστικά πίσω της το δύσκολο ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, έχοντας κατακτήσει δύο συνεχόμενες νίκες και δύο pole positions. Για τους οδηγούς της Mercedes, Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ, αυτή η εικόνα ήταν αρκετή για να κατατάξουν την ομάδα του Ουόκινγκ στην κορυφή της Formula 1. Ο Αντονέλι υποστήριξε πως η ομάδα του δεν διαθέτει πλέον το καλύτερο μονοθέσιο, ενώ ο Ράσελ συμφώνησε ότι η McLaren έχει κάνει το αποφασιστικό βήμα προς την κορυφή.

Ωστόσο, ο Λάντο Νόρις αντιμετώπισε αυτές τις εκτιμήσεις με εμφανή επιφύλαξη, εκφράζοντας τις διαφωνίες του. «Δεν πρόκειται να πουν ότι οι ίδιοι είναι η ομάδα που πρέπει να νικήσουμε, έτσι δεν είναι; Παραμένουν η ομάδα που πρέπει να κερδίσουμε, ακόμη κι αν ηττήθηκαν στο Ζάντβορτ. Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό που λένε», ανέφερε ο οδηγός της McLaren, υπογραμμίζοντας πως η πραγματικότητα δεν είναι τόσο απλή όσο παρουσιάζεται.

Η σημασία της προσωπικής απόδοσης στο Ζάντβορτ

Η νίκη του Λάντο Νόρις στο Grand Prix Ολλανδίας δεν ήρθε χωρίς δυσκολίες, γεγονός που ο ίδιος ο οδηγός χρησιμοποίησε για να τονίσει τη σημασία της προσωπικής του απόδοσης. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Νόρις έχασε την πρωτοπορία στην επανεκκίνηση, βρισκόμενος αντιμέτωπος με την πρόκληση να ανακτήσει τη θέση του.

Η ανάκτηση της θέσης του απαιτούσε ένα εντυπωσιακό προσπέρασμα απέναντι στον Κίμι Αντονέλι μέσα στην πίστα, μια στιγμή που αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση του αγώνα. Όπως εξήγησε ο Νόρις, «Αν δεν είχα καταφέρει να προσπεράσω τον Κίμι, δεν νομίζω ότι θα είχα κερδίσει», αναδεικνύοντας έτσι τον κεντρικό ρόλο των δικών του ικανοτήτων στην επίτευξη της νίκης.

Αναγνώριση του προσωπικού ρόλου στις επιτυχίες

Σε μια τοποθέτηση που ξεχώρισε, ο Λάντο Νόρις αναφέρθηκε στον εαυτό του, κάτι που δεν συνηθίζει, καθώς συχνά έχει ασκήσει αυστηρή κριτική στην προσωπική του απόδοση. Αυτή τη φορά, όμως, ο Βρετανός οδηγός εμφανίστηκε έτοιμος να αναγνωρίσει τον προσωπικό του ρόλο στις πρόσφατες επιτυχίες της McLaren, δίνοντας έμφαση στη δική του συμβολή πίσω από το τιμόνι.

«Ξέρω πόσο καλή δουλειά κάνω πίσω από το τιμόνι. Συνήθως δεν μιλάω πολύ για τον εαυτό μου, μάλλον κάνω ακριβώς το αντίθετο. Όμως, για μία φορά, θα μου δώσω λίγη αναγνώριση. Αισθάνομαι ότι κάνω καλύτερη δουλειά από όλους και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά», υπογράμμισε ο παγκόσμιος πρωταθλητής, τονίζοντας την πεποίθησή του ότι η προσωπική του απόδοση είναι ένας καθοριστικός παράγοντας.

Σύγκριση της MCL40 με το μονοθέσιο της Mercedes

Ο Νόρις προχώρησε σε μια λεπτομερή σύγκριση των μονοθεσίων, δηλώνοντας ότι για τον ίδιο, η Mercedes εξακολουθεί να διαθέτει το πιο ολοκληρωμένο πακέτο, παρά τις πρόσφατες νίκες της McLaren. Αναγνώρισε ότι η McLaren έχει πλέον συγκεκριμένα σημεία στα οποία υπερέχει, αλλά η συνολική εικόνα παραμένει υπέρ της Mercedes.

«Δεν κερδίσαμε το Σάββατο και δεν αλλάξαμε πολλά στο μονοθέσιο. Εγώ, όμως, δούλεψα πολύ πάνω στην οδήγησή μου και καταφέραμε να ανατρέψουμε την κατάσταση», εξήγησε. Πρόσθεσε πως «Έχουμε ένα πολύ παρόμοιο μονοθέσιο με τη Mercedes, αλλά θεωρώ ότι εκείνοι διαθέτουν ένα αυτοκίνητο με καλύτερη συνολική απόδοση. Εμείς είμαστε πιο δυνατοί στις γρήγορες στροφές. Οι στροφές 7 και 8 ήταν τα δύο σημεία στα οποία κέρδιζα τον περισσότερο χρόνο», περιγράφοντας με ακρίβεια τις διαφορές και τα πλεονεκτήματα της MCL40.

Με πληροφορίες από: Gazzetta