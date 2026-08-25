Εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για νεοδιορισμένους εκπαιδευτικούς

Εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προέκυψε από τη συνεργασία των υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας, με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών προς τους τόπους διορισμού τους. Αρκετές ακτοπλοϊκές εταιρείες συμμετέχουν σε αυτή τη δράση, προσφέροντας ειδικές τιμές για το χρονικό διάστημα από τις 23 Αυγούστου έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις περισσότερες περιπτώσεις.

Η κοινή πρωτοβουλία και οι όροι εφαρμογής

Η κοινή πρωτοβουλία των υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας αφορά τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται σε όλα τα δρομολόγια και τις ενδιάμεσες διαδρομές των συμμετεχουσών εταιρειών, καλύπτοντας όλες τις θέσεις επιβατών, καθώς και τα Ι.Χ. οχήματα και τις μηχανές των δικαιούχων.

Για να επωφεληθούν από τις προσφορές, οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επιδεικνύουν την ταυτότητά τους και το σχετικό ΦΕΚ ή την υπουργική απόφαση που πιστοποιεί τον διορισμό τους. Αυτό απαιτείται τόσο κατά την έκδοση των εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβασή τους στα πλοία. Έχει αναφερθεί ότι ενδέχεται να προστεθούν και άλλες εταιρείες στον πίνακα των συμμετεχόντων τις επόμενες ημέρες, οπότε και αναμένονται νεότερες ενημερώσεις.

Αναλυτικά οι προσφορές των ακτοπλοϊκών εταιρειών

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία προσφέρουν ποικίλες εκπτώσεις. Οι Μινωικές Γραμμές (Minoan Lines) παρέχουν έκπτωση 50% στα ατομικά εισιτήρια των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και στα οχήματά τους (Ι.Χ. και δίκυκλα). Η προσφορά αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα από 23 Αυγούστου 2026 έως 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις γραμμές Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και Ηράκλειο – Μήλος – Πειραιάς. Η έκπτωση εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες θέσεων, με εξαίρεση τις Lux καμπίνες, Α1/ΑΒ1.

Η εταιρεία SEAJETS προσφέρει επίσης έκπτωση 50% επί του αντίτιμου εισιτηρίου, τόσο στα ατομικά όσο και στα εισιτήρια οχήματος (Ι.Χ. και δίκυκλα). Η συγκεκριμένη έκπτωση ισχύει για το ίδιο χρονικό διάστημα, από 23 Αυγούστου 2026 έως 11 Σεπτεμβρίου 2026, και έχει εφαρμογή σε όλες τις μετακινήσεις με τα πλοία της SEAJETS. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η έκπτωση αυτή παρέχεται αποκλειστικά μέσω των συνεργαζόμενων πρακτορείων έκδοσης εισιτηρίων και δεν διατίθεται μέσω των online συστημάτων κρατήσεων.

Εκπτώσεις 50% για επιβάτες και οχήματα

Πέρα από τις συγκεκριμένες εταιρείες, προβλέπονται και γενικότερες εκπτώσεις 50% για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτές οι προσφορές αφορούν τόσο τα εισιτήρια των επιβατών όσο και των οχημάτων τους (Ι.Χ., δίκυκλα) και ισχύουν για μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εντός του χρονικού διαστήματος από 23 Αυγούστου 2026 έως 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Επιπλέον, αναφέρεται μια έκπτωση 50% στους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, η οποία καλύπτει τόσο τα ατομικά τους εισιτήρια όσο και τα εισιτήρια των Ι.Χ. οχημάτων και δίκυκλών τους. Αυτή η προσφορά ισχύει για το χρονικό διάστημα από 23 Αυγούστου 2026 έως 11 Σεπτεμβρίου 2026, αλλά και για ολόκληρο το έτος 2026, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους δικαιούχους.

Προσφορές με ποσοστά 30% και 20%

Στο πλαίσιο των εκπτώσεων, προβλέπονται και άλλες προσφορές με διαφορετικά ποσοστά. Μια ειδική έκπτωση 30% θα ισχύει για όλους τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς για το διάστημα από 23 Αυγούστου 2026 έως 11 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτή η έκπτωση αφορά αποκλειστικά τους επιβάτες και δεν εφαρμόζεται σε οχήματα, ενώ δεν λειτουργεί συνδυαστικά με άλλες προσφορές ή εκπτώσεις.

Μια ακόμη έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών αφορά το σχολικό έτος 2026-2027. Η συγκεκριμένη προσφορά καλύπτει τόσο τα ατομικά εισιτήρια των εκπαιδευτικών όσο και τα Ι.Χ. οχήματα και δίκυκλά τους, για μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν από 23 Αυγούστου 2026 έως 11 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αυτή ισχύει μόνο για τα μη επιδοτούμενα δρομολόγια των εταιρειών.

Τέλος, για τη μετακίνηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών προς τον τόπο διορισμού τους, παρέχεται έκπτωση 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα εισιτήρια των οχημάτων τους (Ι.Χ. και δίκυκλα). Αυτή η έκπτωση χορηγείται από τα αρμόδια κεντρικά λιμενικά γραφεία των εταιρειών και ισχύει για το χρονικό διάστημα από 23 Αυγούστου 2026 έως 11 Σεπτεμβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση επαρκούς διαθεσιμότητας. Οι προσφορές αυτές αφορούν συγκεκριμένα τα πλοία SUPERFERRY, ANDROS QUEEN, ANDROS KING, SUPEREXPRESS, GOLDEN PRINCESS και τους προορισμούς Άνδρος, Τήνος, Μύκονος, Πάρος, Νάξος, Ίος και Θήρα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki