Εντατικές εργασίες αναβάθμισης σε Παναθηναϊκό Στάδιο και Ολυμπιακό Κολυμβητήριο

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες αναβάθμισης σε δύο από τις πλέον εμβληματικές αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, το Παναθηναϊκό Στάδιο και το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Αθηνών. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για αυτές τις σημαντικές παρεμβάσεις, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των υποδομών και την περαιτέρω ανάδειξη της αθλητικής τους κληρονομιάς. Οι εργασίες στο Παναθηναϊκό Στάδιο αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα, ενώ στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο η ανακαίνιση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Προχωρούν οι εργασίες στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Στο ιστορικό Παναθηναϊκό Στάδιο, οι εργασίες προχωρούν σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, με την εικόνα του χώρου να αλλάζει καθημερινά. Ένα από τα βασικά σημεία των παρεμβάσεων είναι ο καθαρισμός των μαρμάρων στη Σφενδόνη του Σταδίου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, η οποία διεξάγεται με αμείωτη ένταση, με στόχο να αναδειχθεί εκ νέου η μοναδική λάμψη του μνημείου.

Η ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού αναμένεται να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς το Στάδιο πρέπει να είναι πλήρως έτοιμο στις 10 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα φιλοξενήσει την Τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026. Ήδη, η διαφορά είναι εμφανής στα τμήματα που έχουν καθαριστεί, τα οποία ξεχωρίζουν εντυπωσιακά από τα υπόλοιπα μάρμαρα, αποκαλύπτοντας σταδιακά την αυθεντική τους όψη τις επόμενες ημέρες.

Νέος ελαστικός τάπητας και χρηματοδότηση

Παράλληλα με τον καθαρισμό των μαρμάρων, στο Καλλιμάρμαρο έχει ήδη τοποθετηθεί ο νέος ελαστικός τάπητας στίβου. Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τοποθέτησης ανέρχεται περίπου στο 80%, προσδίδοντας στο Στάδιο μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη αγωνιστική επιφάνεια. Η νέα αυτή υποδομή είναι αντάξια της ιστορίας και της διεθνούς ακτινοβολίας του Παναθηναϊκού Σταδίου, καθιστώντας το κατάλληλο για τη φιλοξενία αγώνων Diamond League.

Όλες οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο Καλλιμάρμαρο υλοποιούνται χάρη στην οικονομική στήριξη της εταιρείας Capital Maritime. Η εταιρεία αυτή ανήκει στα συμφέροντα του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος συνεισφέρει ενεργά στην αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας.

Σημαντικές παρεμβάσεις στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο

Την ίδια περίοδο, σημαντικές παρεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Αθηνών. Οι εργασίες αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουν ως στόχο να υπηρετήσουν τον ελληνικό αθλητισμό και τις επόμενες γενιές αθλητών. Η ανακαίνιση του Κολυμβητηρίου είναι εκτεταμένη, καθώς πραγματοποιείται από τα θεμέλια, διασφαλίζοντας την πλήρη ανανέωση και λειτουργικότητά του.

Το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο αναμένεται να είναι έτοιμο και να παραδοθεί για χρήση στις Εθνικές Ομάδες κολύμβησης και πόλο το καλοκαίρι του 2027. Η υλοποίηση αυτού του έργου καθίσταται δυνατή με τη στήριξη της Εθνικής Τράπεζας, η οποία συμβάλλει οικονομικά στην ανακαίνιση της εγκατάστασης, ενισχύοντας έτσι τις υποδομές για τους Έλληνες αθλητές.

Στόχοι της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Οι εντατικές αυτές εργασίες, τόσο στο Παναθηναϊκό Στάδιο όσο και στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, αποτελούν μέρος της δέσμευσης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τη διαρκή αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της χώρας. Μέσω αυτών των παρεμβάσεων, επιδιώκεται η δημιουργία σύγχρονων και λειτουργικών χώρων που θα μπορούν να φιλοξενήσουν διεθνείς διοργανώσεις, αλλά και να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προπόνησης για τους Έλληνες αθλητές.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συνεχίζει να εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς, διασφαλίζοντας ότι οι εμβληματικές αυτές εγκαταστάσεις θα παραμείνουν στην πρώτη γραμμή, έτοιμες να υποδεχθούν τις απαιτήσεις του σύγχρονου αθλητισμού και να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τις μελλοντικές γενιές αθλητών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta