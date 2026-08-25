Ο Καναδάς απαντά στις ΗΠΑ με δασμούς έως 50% σε αμερικανικά προϊόντα

Ο Καναδάς ανακοίνωσε την επιβολή ανταποδοτικών δασμών σε περισσότερα από 700 αμερικανικά προϊόντα, ως απάντηση στις αντίστοιχες κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δασμοί, που θα κυμαίνονται από 15% έως 50%, πρόκειται να τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου. Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω κλιμάκωσης της εμπορικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων που είχαν προηγηθεί.

Η απάντηση της Οτάβας και το χρονοδιάγραμμα

Η Οτάβα γνωστοποίησε ότι οι νέοι δασμοί θα εφαρμοστούν από τις 8 Σεπτεμβρίου και θα καλύπτουν περίπου 700 αμερικανικά προϊόντα, σε μια σαφή απάντηση στους δασμούς των ΗΠΑ. Τα ποσοστά των δασμών θα διαμορφωθούν σε τρία επίπεδα: 15%, 25% και 50%, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος που εισάγεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το συνολικό ύψος των ανταποδοτικών δασμών του Καναδά στα αμερικανικά προϊόντα εκτιμάται στα 27,6 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε 19,94 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Η απόφαση αυτή αποτελεί μια προσπάθεια της καναδικής κυβέρνησης να ισορροπήσει τους δασμούς που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με την αξία του δολαρίου. Καναδοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την κίνηση ως ένα μέσο προστασίας της καναδικής βιομηχανίας από τις αρνητικές επιπτώσεις των αμερικανικών μέτρων, διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητά της.

Ποια προϊόντα επηρεάζονται από τους νέους δασμούς

Οι νέοι δασμοί του Καναδά κατανέμονται σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων, με τα υψηλότερα ποσοτικά ποσοστά να αφορούν συγκεκριμένους τομείς. Στο υψηλότερο ποσοστό, το 50%, περιλαμβάνονται προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, καθώς και έπιπλα και ενδύματα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Καναδάς διπλασιάζει τους δασμούς του στον αμερικανικό χάλυβα και αλουμίνιο στο 50%, αντικατοπτρίζοντας έτσι τους δασμούς 50% που είχαν ήδη επιβάλει οι ΗΠΑ στον καναδικό χάλυβα και αλουμίνιο πριν από τον τελευταίο γύρο αμερικανικών δασμών, πληρώνοντας με το ίδιο νόμισμα.

Στο 25% των δασμών εντάσσονται προϊόντα όπως τυριά, οικιακές συσκευές και ορισμένα θαλασσινά, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος των εισαγωγών από τις ΗΠΑ. Επιπλέον, δασμοί ύψους 15% θα επιβληθούν, μεταξύ άλλων, σε ηλεκτρονικά είδη και εργαλεία, διευρύνοντας το φάσμα των αμερικανικών εισαγωγών που επηρεάζονται από τα νέα μέτρα της Οτάβας.

Δηλώσεις του Καναδού υπουργού Οικονομικών

Ο Καναδός υπουργός Οικονομικών, Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη ότι οι δασμοί που επέβαλαν πρόσφατα οι Ηνωμένες Πολιτείες στα καναδικά προϊόντα «θα έχουν πραγματικές συνέπειες για τους καναδούς εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τις κοινότητες σε όλη τη χώρα μας». Τόνισε την επιτακτική ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική αντίδραση από την πλευρά του Καναδά.

Ο κ. Σαμπάν υπογράμμισε ότι η απάντηση του Καναδά είναι «αναλογική, στοχευμένη και στρατηγική», επισημαίνοντας τον προσεκτικό σχεδιασμό πίσω από τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση Κάρνεϊ επέβαλε επίσης δασμό, μετά τον δασμό 50% του Ντόναλντ Τραμπ στην Οτάβα, σηματοδοτώντας την αποφασιστικότητα του Καναδά να αντιμετωπίσει τις εμπορικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Πακέτο στήριξης και κλιμάκωση της εμπορικής σύγκρουσης

Παράλληλα με την επιβολή των δασμών, ο Καναδάς ανακοίνωσε ένα σημαντικό πακέτο στήριξης ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων. Το πακέτο αυτό προορίζεται για επιχειρήσεις και εργαζομένους που αναμένεται να πληγούν από τη νέα εμπορική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσφέροντας ανακούφιση και βοήθεια σε όσους επηρεάζονται άμεσα.

Η εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώνεται, καθώς οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση των διαφορών κατέρρευσαν, οδηγώντας σε αυτή την ανταλλαγή δασμών. Η Οτάβα επιδιώκει με αυτά τα μέτρα να προστατεύσει την εγχώρια οικονομία και τους εργαζόμενους από τις αρνητικές επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ανάπτυξη εντός της χώρας.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit