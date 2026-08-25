Εφορία: Ανοίγουν ξανά υποθέσεις 10ετίας με απόφαση του ΣτΕ

Υποθέσεις που οι φορολογούμενοι θεωρούσαν οριστικά κλεισμένες λόγω παραγραφής ενδέχεται να βρεθούν ξανά στο επίκεντρο της Εφορίας. Αυτό συμβαίνει μετά από νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ανοίγει τον δρόμο για φορολογικούς ελέγχους που μπορούν να φτάσουν έως και μία δεκαετία πίσω. Η απόφαση αυτή διευρύνει το χρονικό πλαίσιο για τον καταλογισμό φόρων και προστίμων.

Ο ρόλος των συμπληρωματικών στοιχείων

Το βασικό σημείο της απόφασης είναι η εμφάνιση νέων, συμπληρωματικών στοιχείων. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να έχουν προκύψει μετά την πάροδο της κανονικής πενταετούς παραγραφής και να μην ήταν δυνατόν να είναι γνωστά στη Φορολογική Διοίκηση κατά τη διάρκεια του αρχικού ελέγχου.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο χρόνος παραγραφής μπορεί να διπλασιαστεί, μετατρέποντας την πενταετία σε δεκαετία. Αυτό δίνει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τη δυνατότητα να επανεξετάσει παλαιές υποθέσεις και να προχωρήσει σε καταλογισμό φόρων και προστίμων.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ειδικότερα, το Β’ Τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου, με την υπ’ αριθμόν 365/2026 απόφασή του, απέρριψε την προσφυγή εταιρείας στην οποία είχαν καταλογιστεί διαφορές ΦΠΑ για τις χρήσεις 2004 και 2005, καθώς και πρόσθετος φόρος και πρόστιμα. Η απόφαση αυτή διευρύνει το χρονικό πλαίσιο καταχώρισης φορολογικών στοιχείων και ελέγχου.

Η περίπτωση της εταιρείας και ο ΦΠΑ

Στην υπόθεση που εκδικάστηκε, στην εταιρεία είχαν καταλογιστεί διαφορές ΦΠΑ για τις χρήσεις 2004 και 2005, καθώς και πρόσθετος φόρος και πρόστιμα. Η εταιρεία είχε επικαλεστεί τις διατάξεις περί πενταετούς παραγραφής, υποστηρίζοντας ότι η ενιαία φορολογική διοίκηση είχε γνώση των κρίσιμων δεδομένων εγκαίρως και, ως εκ τούτου, δεν υπήρχαν νέα συμπληρωματικά στοιχεία.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η προθεσμία παραγραφής στον ΦΠΑ επεκτείνεται σε δεκαετή όταν η εικονικότητα τιμολογίων αποκαλύπτεται από μεταγενέστερη έκθεση ελέγχου. Συγκεκριμένα, μια έκθεση του ΣΔΟΕ μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αποτελέσει νόμιμο συμπληρωματικό στοιχείο, ακόμα και αν συντάχθηκε μετά την παρέλευση της πενταετίας, ενεργοποιώντας έτσι τη δεκαετή περίοδο παραγραφής.

Το σκεπτικό του Ανώτατου Δικαστηρίου

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η διερεύνηση σύνθετων φορολογικών παραβάσεων απαιτεί έναν ειδικό και εξειδικευμένο ελεγκτικό μηχανισμό. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος για την αντιμετώπιση πρακτικών που επηρεάζουν άμεσα τον προσδιορισμό του ΦΠΑ και προκαλούν απώλεια δημοσίων εσόδων.

Με βάση αυτό το σκεπτικό, τα τεκμηριωμένα στοιχεία που προκύπτουν από μεταγενέστερους ελέγχους δικαιολογούν την υπέρβαση του πενταετούς ορίου. Έτσι, επιτρέπεται η εφαρμογή της δεκαετούς προθεσμίας παραγραφής σε περιπτώσεις όπου ανακαλύπτονται νέα στοιχεία που δεν ήταν διαθέσιμα στον αρχικό έλεγχο.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr