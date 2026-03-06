ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκε το ΦΕΚ για το voucher των 750 ευρώ - Όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε

Η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε την ανάρτηση του ΦΕΚ για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο προσφέρει voucher αξίας 750 ευρώ στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές ώρες. Αυτή η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει στόχο να ενισχύσει την απασχολησιμότητα εργαζομένων και ανέργων, εστιάζοντας σε κρίσιμες δεξιότητες όπως οι ψηφιακές, οι βιώσιμες πρακτικές και ο οικονομικός εγγραμματισμός.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εργαζόμενοι άνω των 18 ετών και απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι δεν θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενους κύκλους κατάρτισης του ίδιου προγράμματος, είτε ως άνεργοι είτε ως εργαζόμενοι.

Το πρόγραμμα κατάρτισης

Τα προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ επικεντρώνονται σε τομείς με αυξημένη ζήτηση στην αγορά, όπως:

- Ψηφιακές δεξιότητες και τεχνολογίες πληροφορικής - Πράσινες δεξιότητες και βιώσιμη ανάπτυξη - Διαχείριση ενέργειας και περιβαλλοντικές πρακτικές - Οικονομικός εγγραμματισμός και χρηματοοικονομικές γνώσεις - Σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες που σχετίζονται με παραγωγικότητα και καινοτομία

Δικαιολογητικά που απαιτούνται

Μόλις ενεργοποιηθεί ο σύνδεσμος στο voucher.gov.gr , οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους και να επισυνάψουν τα εξής δικαιολογητικά σε μορφή PDF:

- Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ - Αντίγραφο τίτλου σπουδών (π.χ. απολυτήριο, πτυχίο) - Αποδεικτικό Ωραρίου Εργασίας (οδηγίες θα είναι διαθέσιμες) - Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr

Ειδική προσοχή απαιτείται κατά την δήλωση του IBAN, καθώς οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι οι πρώτοι δικαιούχοι του τραπεζικού λογαριασμού, με το όνομά τους να είναι το πρώτο στον λογαριασμό.

Πληρωμή και προϋποθέσεις

Οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης έχουν δικαίωμα εκπαιδευτικού επιδόματος 750 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης (μικτά). Η πληρωμή θα γίνεται στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών ενοτήτων και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή του επιδόματος περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών ενοτήτων και των τεστ αξιολόγησης, καθώς και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης. Αν διαπιστωθούν ελλείψεις στα δικαιολογητικά ή δεν πληρούνται οι όροι συμμετοχής, η συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί.

Σχολιασμός

Η πρωτοβουλία της ΔΥΠΑ να προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα με οικονομική ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική εν μέσω των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η αγορά εργασίας. Εστιάζοντας σε κρίσιμες δεξιότητες, το πρόγραμμα επιδιώκει να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες για τις απαιτήσεις της σύγχρονης εργασιακής αγοράς, βοηθώντας τους να αποκτήσουν τα εφόδια που χρειάζονται για να είναι ανταγωνιστικοί.

