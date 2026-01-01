Κρυπτονομίσματα σε καμπή: Από την ευφορία Τραμπ στα σκάνδαλα και τον φόβο για νέο κραχ

Το 2025 ξεκίνησε με προσδοκίες θριάμβου για τα κρυπτονομίσματα, όμως κλείνει με αβεβαιότητα, απώλειες και ένα ερώτημα που επανέρχεται όλο και πιο έντονα: μήπως το «τρενάκι του τρόμου» κινδυνεύει να εκτροχιαστεί;

Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ αναζωπύρωσε τις ελπίδες της αγοράς. Οι προεκλογικές δεσμεύσεις για μια Αμερική-«πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων», η έκδοση των meme coin TRUMP και MELANIA και οι διορισμοί προσώπων φιλικών προς τον κλάδο δημιούργησαν κλίμα ευφορίας. Οι αποτιμήσεις εκτοξεύτηκαν και, για λίγο, φάνηκε πως τα ψηφιακά νομίσματα περνούσαν οριστικά στο mainstream.

Από τα 100.000 δολάρια… στην προσγείωση

Το Bitcoin ξεπέρασε για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 100.000 δολαρίων, όμως η συνέχεια δεν δικαίωσε τις προβλέψεις. Στο τέλος του έτους κινήθηκε αισθητά χαμηλότερα, ενώ πολλά άλλα γνωστά tokens κατέγραψαν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες: το Ethereum, το Solana, το Cardano και το Dogecoin βρέθηκαν σε έντονα καθοδική τροχιά.

Οι αισιόδοξες προβλέψεις μεγάλων επενδυτικών οίκων για τιμές έως και 250.000 δολάρια διαψεύστηκαν, δείχνοντας ότι η νομιμοποίηση του κλάδου δεν αρκεί από μόνη της για να στηρίξει τις αποτιμήσεις.

Ρύθμιση από τη μία, σκάνδαλα από την άλλη

Την ίδια ώρα, οι κυβερνήσεις άρχισαν να αγκαλιάζουν –έστω με όρους– τα κρυπτονομίσματα. Στις ΗΠΑ τέθηκε το πρώτο σαφές πλαίσιο για τα stablecoins, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε σε νομοθεσία πλήρους ρύθμισης, με την Τράπεζα της Αγγλίας να μιλά πλέον για ένα «πολυ-νομισματικό σύμπαν».

Ωστόσο, αυτή η θεσμική πρόοδος συνοδεύτηκε από αλλεπάλληλα πλήγματα στην αξιοπιστία του χώρου:

– Το σκάνδαλο του libra στην Αργεντινή, με εμπλοκή του προέδρου Χαβιέρ Μίλεϊ.

– Η γιγαντιαία κυβερνοκλοπή 1,5 δισ. δολαρίων από το ανταλλακτήριο Bybit.

– Υποθέσεις Ponzi και ξεπλύματος χρήματος δισεκατομμυρίων.

– Η καταδίκη του Ντο Κβον, πίσω από την κατάρρευση των TerraUSD και Luna.

Τα περιστατικά αυτά υπενθυμίζουν ότι η ανωνυμία, η πολυπλοκότητα και τα κενά εποπτείας εξακολουθούν να αποτελούν αχίλλειο πτέρνα του οικοσυστήματος.

Εταιρείες, μόχλευση και «φούσκες»

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το φαινόμενο εταιρειών που μετέτρεψαν τα ταμειακά τους διαθέσιμα σε bitcoin, ποντάροντας στην άνοδο. Όταν η αγορά γύρισε, οι απώλειες ήταν βαριές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Strategy (πρώην Microstrategy), αλλά και πολλές εταιρείες εξόρυξης.

Το 2026 ως έτος-κλειδί

Το επόμενο έτος θεωρείται καθοριστικό. Μια πιθανή μείωση επιτοκίων θα μπορούσε να ευνοήσει τα κρυπτονομίσματα, που κινούνται πλέον παράλληλα με μετοχές υψηλού ρίσκου, όπως εκείνες της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των μικροεπενδυτών μειώνεται, τουλάχιστον στην Ευρώπη.

Στον αντίποδα της αισιοδοξίας, αναλυτές όπως ο Μάικ Μακγκλόουν του Bloomberg προειδοποιούν ακόμη και για πτώση του bitcoin προς τα 10.000 δολάρια, κάνοντας παραλληλισμούς με το κραχ του 1929.

Ευκαιρία ή προειδοποίηση;

Η αγορά των κρυπτονομισμάτων βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η θεσμική αποδοχή προχωρά, αλλά τα σκάνδαλα, οι απώλειες και η μεταβλητότητα υπονομεύουν την εμπιστοσύνη. Το αν το «τρενάκι του τρόμου» θα ξαναπάρει φόρα ή θα εκτροχιαστεί, θα κριθεί από το αν ο κλάδος μπορεί να αποδείξει ότι ωρίμασε – όχι μόνο τεχνολογικά, αλλά και ηθικά και θεσμικά.

