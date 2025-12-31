# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Μέχρι τι ώρα θα μείνουν ανοιχτά μαγαζιά, σούπερ μάρκετ και εμπορικά κέντρα

Με εορταστικό ωράριο λειτουργεί σήμερα, τελευταία ημέρα του 2025, η αγορά σε όλη τη χώρα, καθώς οι καταναλωτές πραγματοποιούν τις αγορές της τελευταίας στιγμής πριν από την αλλαγή του χρόνου.

Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα κατεβάσουν ρολά έως τις 18:00. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το ωράριο αυτό είναι προτεινόμενο και προαιρετικό, δίνοντας τη δυνατότητα στους εμπόρους να το προσαρμόσουν ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο, ανήμερα Πρωτοχρονιάς, αλλά και την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, καθώς η δεύτερη ημέρα του έτους έχει καθιερωθεί ως ημέρα απογραφής για τις επιχειρήσεις.

 
Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ
Σε αντίθεση με τα μικρότερα καταστήματα, οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν ανοιχτές περισσότερες ώρες. Συγκεκριμένα, σήμερα θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 20:00:

Σκλαβενίτης
ΑΒ Βασιλόπουλος
Market In
Lidl
Μασούτης
Κρητικός
 
Έως τι ώρα θα είναι ανοιχτά τα malls και τα πολυκαταστήματα
Αν και το προτεινόμενο ωράριο για την αγορά προβλέπει κλείσιμο στις 18:00, αρκετά μεγάλα καταστήματα και εμπορικά κέντρα θα εξυπηρετήσουν το κοινό έως αργότερα.

Ενδεικτικά:

The Mall Athens: από 10:00 έως 19:00, με δυνατότητα επέκτασης έως τις 21:00
Athens Metro Mall: από 09:00 έως 18:00, με ανώτατο όριο λειτουργίας τις 21:00
River West: 09:00 – 21:00
Avenue: 09:00 – 20:00
Designer Outlet McArthurGlen: 10:00 – 21:00
Attica: 10:00 – 21:00
Public: 10:00 – 21:00

Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν εγκαίρως το ωράριο του καταστήματος που τους ενδιαφέρει, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά περιοχή ή αλυσίδα.

