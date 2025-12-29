Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2026, καθώς περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων καλούνται να τακτοποιήσουν την υποχρέωσή τους έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, χωρίς περιθώριο παράτασης.

Από την 1η Ιανουαρίου, ενεργοποιείται αυτόματα το νέο καθεστώς κλιμακωτών προστίμων, το οποίο προβλέπει προσαυξήσεις που μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 100% του αρχικού ποσού των τελών για όσους καθυστερήσουν.

Κλιμακωτά πρόστιμα από το νέο έτος

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου, η επιβάρυνση για τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες οχημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Πληρωμή εντός Ιανουαρίου: προσαύξηση +25%

Πληρωμή εντός Φεβρουαρίου: προσαύξηση +50%

Πληρωμή από Μάρτιο και μετά: προσαύξηση +100%

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δοθεί παράταση, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο των μαζικών καθυστερήσεων που παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια.

Πώς γίνεται η πληρωμή

Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας ΑΑΔΕ, στην εφαρμογή myCAR.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν:

να συνδεθούν με κωδικούς taxisnet, ή

να πληρώσουν χωρίς σύνδεση, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας και τον ΑΦΜ μέσω e-banking.

Εναλλακτικά, η πληρωμή μπορεί να γίνει:

σε ATM ή APS, με σάρωση του QR code του ειδοποιητηρίου

σε τράπεζες ή ΕΛΤΑ, με φυσική παρουσία και εκτυπωμένο το ειδοποιητήριο

Ηλεκτρονική ακινησία για όσους δεν θα χρησιμοποιήσουν όχημα

Όσοι δεν σκοπεύουν να κυκλοφορήσουν το όχημά τους το 2026, μπορούν να το θέσουν σε ηλεκτρονική ακινησία, επίσης μέσω της πλατφόρμας myCAR, χωρίς επίσκεψη στη ΔΟΥ.

Για τη διαδικασία απαιτούνται:

ο αριθμός κυκλοφορίας

τα στοιχεία κατοικίας του κατόχου

δήλωση του χώρου στάθμευσης (ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος)

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες ενημερώνονται αυτόματα και καλούνται να εγκρίνουν την αίτηση.

Πληρωμή με τον μήνα από το 2026

Από τον Απρίλιο του 2026, θα υπάρχει εκ νέου η δυνατότητα πληρωμής τελών με τον μήνα, για όσους άρουν προσωρινά την ακινησία του οχήματός τους και θέλουν να το κυκλοφορήσουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Η εμπειρία των προηγούμενων ετών δείχνει ότι οι τελευταίες ημέρες συνοδεύονται από αυξημένη κίνηση στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους πολίτες να μην αφήσουν την πληρωμή για την τελευταία στιγμή, ώστε να αποφευχθούν τεχνικά προβλήματα ή καθυστερήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτόματη επιβάρυνση.

Με δεδομένο ότι φέτος η ανοχή μηδενίζεται, η έγκαιρη πληρωμή ή η δήλωση ακινησίας είναι η μόνη ασφαλής επιλογή για να ξεκινήσει το 2026 χωρίς πρόστιμα.

