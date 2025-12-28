# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Με το βλέμμα στις εκπτώσεις: Πώς κινούνται οι αγορές μετά τα Χριστούγεννα

Σε μεταβατική φάση βρίσκεται η αγορά μετά την ολοκλήρωση της χριστουγεννιάτικης περιόδου, με το ενδιαφέρον των καταναλωτών να στρέφεται πλέον στις χειμερινές εκπτώσεις που πλησιάζουν.

Οι εμπορικοί δρόμοι σε μεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, παρουσιάζουν μειωμένη κίνηση σε σύγκριση με τις ημέρες των Χριστουγέννων, ωστόσο οι επαγγελματίες δηλώνουν συγκρατημένα αισιόδοξοι. Όπως σημειώνουν, αρκετοί καταναλωτές επιλέγουν να αναβάλουν τις αγορές τους, αναμένοντας τις επίσημες εκπτώσεις για καλύτερες τιμές.

Ειδικότερα, οι χειμερινές εκπτώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και να διαρκέσουν μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου. Εκτιμάται ότι θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για την αντοχή της αγοράς, σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος ζωής εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά.

Οι έμποροι ελπίζουν ότι οι προσφορές και οι μειωμένες τιμές θα λειτουργήσουν ως κίνητρο, ενισχύοντας τον τζίρο σε μια περίοδο που παραδοσιακά θεωρείται καθοριστική για το πρώτο τρίμηνο του έτους.

