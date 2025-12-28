Επίδομα μητρότητας: Τι χρειάζεστε για την αίτηση και ποιες μητέρες το δικαιούνται

Σημαντικές αλλαγές στο επίδομα μητρότητας ανοίγουν τον δρόμο για χιλιάδες ασφαλισμένες μητέρες, οι οποίες πλέον μπορούν να το διεκδικήσουν πιο εύκολα, ακόμη και αναδρομικά. Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις λύνουν ένα χρόνιο πρόβλημα που αφορούσε τη διαδοχική ασφάλιση και τα «σπασμένα» ένσημα.

Τι αλλάζει με τη διαδοχική ασφάλιση

Με τη νέα ρύθμιση, αναγνωρίζεται και συνυπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης από διαφορετικούς φορείς που έχουν ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι γυναίκες που εργάστηκαν ως μισθωτές και στη συνέχεια ως ελεύθερες επαγγελματίες – ή άλλαξαν ασφαλιστικό φορέα – μπορούν πλέον να αθροίζουν τα ένσημά τους για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων 200 ημερών ασφάλισης.

Μέχρι πρότινος, πολλές αιτήσεις απορρίπτονταν επειδή οι 200 ημέρες δεν προέρχονταν από έναν και μόνο φορέα. Πλέον, αυτό το εμπόδιο καταργείται.

Αναδρομική ισχύς για απορριφθείσες αιτήσεις

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ, η νέα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ και καλύπτει αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2025 και απορρίφθηκαν για τον παραπάνω λόγο.

Οι ασφαλισμένες που είχαν απορριφθεί μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, με το αποτέλεσμα να ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία της αρχικής αίτησης.

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας απαιτούνται:

- 200 ημέρες ασφάλισης μέσα στη διετία πριν από την πιθανή ή την πραγματική ημερομηνία τοκετού

- Οι ημέρες αυτές μπορούν πλέον να προέρχονται αθροιστικά από διαφορετικά ταμεία του e-ΕΦΚΑ

Το επίδομα καταβάλλεται συνολικά για 119 ημέρες:

- 56 ημέρες πριν τον τοκετό

- 63 ημέρες μετά τον τοκετό

Πώς γίνεται η αίτηση

Η αίτηση για το επίδομα μητρότητας υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ, στην αντίστοιχη υπηρεσία χορήγησης επιδόματος μητρότητας.

Η προθεσμία υποβολής είναι έως οκτώ μήνες από τον τοκετό. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται στο εγχειρίδιο χρήσης της υπηρεσίας.

Τι πρέπει να προσέξουν οι μητέρες

- Να ελέγξουν αν έχουν διαδοχική ασφάλιση που πλέον μπορεί να συνυπολογιστεί

- Να επανυποβάλουν αίτηση αν είχαν απορριφθεί στο παρελθόν

- Να τηρήσουν τις προθεσμίες, ώστε να μη χαθεί το δικαίωμα καταβολής

Οι αλλαγές αυτές αποτελούν ουσιαστική ανάσα για χιλιάδες μητέρες, διορθώνοντας αδικίες του παρελθόντος και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε ένα βασικό κοινωνικό επίδομα.

