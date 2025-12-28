Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πώς πληρώνονται βήμα-βήμα και πότε λήγει η προθεσμία

Λίγες ημέρες απομένουν για την εμπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν προθεσμία έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025, χωρίς να προβλέπεται παράταση, προκειμένου να τακτοποιήσουν την υποχρέωσή τους.

Τα τέλη κυκλοφορίας 2026 είναι ήδη διαθέσιμα στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ, ενώ φέτος η διαδικασία έχει απλοποιηθεί σημαντικά, καθώς η πληρωμή μπορεί να γίνει ακόμη και χωρίς κωδικούς TAXISnet.

Πληρωμή χωρίς TAXISnet

Όσοι δεν επιθυμούν να συνδεθούν με προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο και να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας μόνο το ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Βήμα-βήμα η διαδικασία πληρωμής

- Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.

- Επιλέξτε: Ψηφιακές Υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.

- Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας και το έτος τελών κυκλοφορίας.

- Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και προχωρήστε στην πληρωμή.

Προθεσμία πληρωμής

Η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας 2026 είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025. Μετά την ημερομηνία αυτή, ενεργοποιούνται πρόστιμα.

Κλιμακωτά πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Σε περίπτωση καθυστέρησης, ισχύουν τα ακόλουθα πρόστιμα:

- 25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026

- 50% πρόστιμο για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026

- 100% πρόστιμο για πληρωμή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά

Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η εμπρόθεσμη πληρωμή αποτρέπει επιβαρύνσεις και πρόσθετες διαδικασίες για τους ιδιοκτήτες οχημάτων.

