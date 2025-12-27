Με κανονικούς ρυθμούς συνεχίζεται η λειτουργία της αγοράς το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν από την αλλαγή του χρόνου, καθώς καταστήματα και σούπερ μάρκετ παραμένουν ανοιχτά σήμερα, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, αλλά και αύριο, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου.

Στόχος είναι η εξυπηρέτηση των καταναλωτών που πραγματοποιούν τις τελευταίες αγορές τους ενόψει Πρωτοχρονιάς, με αυξημένη κίνηση να καταγράφεται τόσο στα εμπορικά κέντρα όσο και στις κεντρικές αγορές των πόλεων.

Πώς θα λειτουργήσει η αγορά το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με το προτεινόμενο πρόγραμμα, τα εμπορικά καταστήματα σήμερα, Σάββατο, θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 18:00. Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, η λειτουργία τους ορίζεται από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και σε ορισμένες αλυσίδες –κυρίως σούπερ μάρκετ– ενδέχεται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις.

Το εορταστικό ωράριο έως την Πρωτοχρονιά

Το πρόγραμμα λειτουργίας των καταστημάτων για τις επόμενες ημέρες διαμορφώνεται ως εξής:

Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Κλειστά (αργία Πρωτοχρονιάς)

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά (ημέρα απογραφής)

Υπενθυμίζεται ότι τόσο την Πρωτοχρονιά όσο και στις 2 Ιανουαρίου τα καταστήματα δεν θα λειτουργήσουν, καθώς η δεύτερη ημέρα του νέου έτους έχει καθιερωθεί ως ημέρα απογραφής για τις περισσότερες επιχειρήσεις.

Τι επισημαίνουν οι έμποροι

Όπως τονίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το εορταστικό ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες μπορούν να προσαρμόσουν το ωράριό τους ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους.

Οι καταναλωτές καλό είναι, πριν την επίσκεψή τους, να ενημερώνονται για το ακριβές ωράριο λειτουργίας κάθε καταστήματος, ειδικά σε μεγάλες εμπορικές αλυσίδες και σούπερ μάρκετ.

Διαβάστε ακόμα: Διπλή χρέωση στο POS: Τι πραγματικά ισχύει όταν «περαστεί» η κάρτα δύο φορές