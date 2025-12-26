Διπλή χρέωση στο POS: Τι πραγματικά ισχύει όταν «περαστεί» η κάρτα δύο φορές

Ανησυχία έχει προκαλέσει σε αρκετούς καταναλωτές το ενδεχόμενο διπλής χρέωσης κατά τις πληρωμές με κάρτα, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης κίνησης στην αγορά. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ξεκαθαρίζει ότι οι φόβοι αυτοί, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της, δεν αρκεί να περάσει η κάρτα δύο φορές από το POS για να γίνει διπλή χρέωση. Αντιθέτως, απαιτείται συγκεκριμένη και πλήρης διαδικασία για να ολοκληρωθεί δεύτερη συναλλαγή.

Πώς λειτουργεί το σύστημα χρέωσης στο POS

Για να καταγραφεί νέα χρέωση, πρέπει:

να έχει ολοκληρωθεί κανονικά η πρώτη συναλλαγή,

να πληκτρολογηθεί εκ νέου το ποσό στο τερματικό,

να ξεκινήσει από την αρχή νέα συναλλαγή και

να χρησιμοποιηθεί ξανά η κάρτα.

Ένας απλός ήχος από το POS ή η επανάληψη της επαφής της κάρτας με το τερματικό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πραγματοποιήθηκε πληρωμή. Συχνά το σύστημα δεν διαβάζει σωστά την κάρτα και ζητά επανάληψη, χωρίς να έχει προηγηθεί χρέωση.

Τι ισχύει για τις ανέπαφες συναλλαγές

Για να ολοκληρωθεί ανέπαφη πληρωμή, πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

η κάρτα να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 8 εκατοστών από το POS,

να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος επιβεβαίωσης,

το τερματικό να βρίσκεται σε ενεργή φάση συναλλαγής.

Χωρίς αυτά τα βήματα, δεν μπορεί να γίνει καμία χρέωση.

Πώς προστατεύονται οι καταναλωτές

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, οι πολίτες καλό είναι να:

ζητούν πάντα την απόδειξη του POS,

ελέγχουν το ποσό πριν αποχωρήσουν από το κατάστημα,

φυλάσσουν την απόδειξη μέχρι να εμφανιστεί η συναλλαγή στον λογαριασμό τους.

Η απόδειξη αποτελεί το επίσημο αποδεικτικό της πληρωμής και είναι καθοριστική σε περίπτωση διαφωνίας.

Τι να κάνετε αν δείτε λάθος χρέωση

Εάν διαπιστωθεί ύποπτη ή λανθασμένη συναλλαγή, η σύσταση είναι να υπάρξει άμεση επικοινωνία με την τράπεζα. Τα σύγχρονα τραπεζικά συστήματα διαθέτουν μηχανισμούς ελέγχου που επιτρέπουν τη διερεύνηση και, όπου χρειάζεται, τη διόρθωση τέτοιων περιστατικών.

Συμπερασματικά, η διπλή χρέωση δεν γίνεται «κατά λάθος» με ένα απλό πέρασμα της κάρτας, ενώ η σωστή ενημέρωση και ο έλεγχος των συναλλαγών παραμένουν το ισχυρότερο εργαλείο προστασίας για τους καταναλωτές.

