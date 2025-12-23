Σε καθεστώς έντονης πίεσης έχει περάσει ο ελληνικός χειμερινός τουρισμός, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις και οι αποκλεισμοί βασικών οδικών αξόνων προκαλούν κύμα ακυρώσεων και «παγώνουν» νέες κρατήσεις, πλήττοντας κυρίως μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις σε ορεινούς προορισμούς.

Οι περιοχές που βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην αυξημένη κίνηση των εορτών –περίοδος που μπορεί να αποφέρει έως και το 50% του ετήσιου τζίρου– βρίσκονται στο επίκεντρο των απωλειών. Πρώτα θύματα είναι η Θεσσαλία και η Ορεινή Στερεά Ελλάδα, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα το πρόβλημα διογκώνεται από τη σχεδόν πλήρη απομάκρυνση των Βαλκάνιων επισκεπτών που ταξιδεύουν οδικώς.

Ακυρώσεις παρά τις υψηλές πληρότητες

Παρότι σε αρκετούς δημοφιλείς προορισμούς η πληρότητα εξακολουθεί να κινείται πάνω από το 80%, οι αποκλεισμοί δρόμων έχουν οδηγήσει σε μαζικές ακυρώσεις για τα Σαββατοκύριακα πριν από τις γιορτές, αλλά και σε αναστολή νέων κρατήσεων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Μαγνησία, όπου οι απώλειες σε ορισμένες περιοχές φτάνουν ακόμη και το 60%.

Την ανησυχία του κλάδου αποτυπώνει και η παρέμβαση της Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, η οποία με επιστολή της προς τους συναρμόδιους υπουργούς προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση των αποκλεισμών –ακόμη και σε λιμάνια ή αεροδρόμια– θα ενισχύσει το αίσθημα ανασφάλειας και θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε νέο γύρο ακυρώσεων, με επιπτώσεις σε ολόκληρη την τοπική οικονομία.

Η εικόνα ανά περιοχή

Στη Μαγνησία, με επίκεντρο το Βόλος και το Πήλιο, οι πληρότητες άγγιζαν το 75% έως πρόσφατα, ωστόσο η αβεβαιότητα έχει οδηγήσει ταξιδιώτες να ζητούν επιστροφή προκαταβολών. Το πλήγμα εντάθηκε από την ακύρωση μεγάλου συνεδρίου, με απώλειες που εκτιμώνται σε περίπου 400.000 ευρώ μόνο από διανυκτερεύσεις.

Στα Ιωάννινα και τα γύρω χωριά, η πληρότητα παραμένει κοντά στο 80%, με περιορισμένες ακυρώσεις, καθώς η περιοχή επηρεάζεται λιγότερο από τα μπλόκα. Αντίθετα, στην Ευρυτανία και το Καρπενήσι καταγράφεται «βροχή» ακυρώσεων για τα προεόρτια Σαββατοκύριακα, αν και η ζήτηση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά παραμένει σταθερή.

Στα Καλάβρυτα, οι πληρότητες για τα Χριστούγεννα ξεπερνούν το 90%, ωστόσο οι επαγγελματίες προειδοποιούν για «απόλυτη καταστροφή» αν οι κινητοποιήσεις συνεχιστούν. Στη Λάρισα η εικόνα παραμένει μέχρι στιγμής θετική, ενώ στα Τρίκαλα, το Περτούλι και τα Μετέωρα οι ακυρώσεις ξεπερνούν το 20%, επηρεάζοντας και τη φετινή λειτουργία του Μύλου των Ξωτικών.

Στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η ζήτηση κινείται σε περσινά επίπεδα, με τη Θεσσαλονίκη να καταγράφει πληρότητες άνω του 85% για την Πρωτοχρονιά.

Στροφή στο εξωτερικό

Την ίδια στιγμή, τα ταξίδια προς το εξωτερικό καταγράφουν πληρότητες έως και 95%, καθώς πολλοί Έλληνες επιλέγουν προορισμούς της Κεντρικής Ευρώπης, το Λονδίνο, αλλά και μακρινές αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ντουμπάι. Σταθερά ψηλά βρίσκονται και προορισμοί όπως Πράγα, Βιέννη και Βουδαπέστη, ενώ αυξημένη ζήτηση καταγράφεται και για τη Φινλανδία.

Οι επαγγελματίες του τουρισμού προειδοποιούν ότι χωρίς άμεση λύση, οι επιπτώσεις των μπλόκων θα μετατραπούν σε ευρύτερο οικονομικό πρόβλημα, με απώλειες που δεν θα περιοριστούν μόνο στον ξενοδοχειακό κλάδο, αλλά σε ολόκληρη την τοπική αγορά.

