Μέχρι σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, αναμένεται να πιστωθεί σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης. Η πληρωμή αφορά τόσο τους περσινούς δικαιούχους όσο και όσους εντάσσονται φέτος για πρώτη φορά στο μέτρο, με διαφορετικό τρόπο υπολογισμού του αρχικού ποσού.

Συγκεκριμένα, όσοι είχαν λάβει επίδομα την προηγούμενη περίοδο θα δουν στους λογαριασμούς τους το 60% του ποσού που τους είχε καταβληθεί πέρυσι. Για τους νέους δικαιούχους, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 50%. Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο ποσό που μπορεί να καταβληθεί είναι 80 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις. Από αυτές, οι 867.524 αφορούν πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα, ενώ οι 363.224 σχετίζονται με το επίδομα για ηλεκτρικό ρεύμα.

Το συνολικό ύψος του επιδόματος θέρμανσης διαμορφώνεται, ανάλογα με τα κριτήρια και την περιοχή, από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ.

Πώς θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει τρεις βασικούς σταθμούς:

Έως 23 Δεκεμβρίου 2025: προκαταβολή και πληρωμή για αγορές με τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου 2025.

Έως 29 Μαΐου 2026: πληρωμή για αγορές καυσίμων (ή πέλετ και ξύλων) έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.

Έως 31 Ιουλίου 2026: πρόσθετη πληρωμή για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, για κατανάλωση από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Με τις σημερινές πιστώσεις ξεκινά πρακτικά ο κύκλος των πληρωμών για τη φετινή περίοδο, ενώ οι επόμενες εκκαθαρίσεις θα «τρέξουν» ανάλογα με τα τιμολόγια/δηλώσεις που υποβάλλονται στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

