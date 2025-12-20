Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία 2025: Πότε γίνεται η μεγάλη κλήρωση – Ποιοι κερδίζουν έως 100.000 ευρώ

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη φορολοταρία του 2025, η οποία αναμένεται να μοιράσει σημαντικά χρηματικά έπαθλα σε φορολογούμενους που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσα στη χρονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, η ετήσια κλήρωση έχει «κλειδώσει» για την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, με ώρα διεξαγωγής τη 13:00. Τη διαδικασία θα πραγματοποιήσουν η ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ηλεκτρονικών πληρωμών και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Τα μεγάλα έπαθλα

Η χριστουγεννιάτικη φορολοταρία θα αναδείξει 12 υπερτυχερούς, οι οποίοι θα λάβουν από 100.000 ευρώ ο καθένας. Παράλληλα, θα κληρωθούν και μικρότερα χρηματικά ποσά, κυρίως 1.000 ευρώ, τα οποία προέρχονται από αδιάθετα υπόλοιπα προηγούμενων μηνιαίων κληρώσεων.

Ποιοι συμμετέχουν στην κλήρωση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών, με ενεργό ΑΦΜ στην Ελλάδα, υπό δύο βασικές προϋποθέσεις:

να έχουν πραγματοποιήσει αγορές ή πληρωμές με κάρτα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής μέσα στο 2025,

να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος.

Από τη διαδικασία εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη κερδίσει το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάποια από τις μηνιαίες δημόσιες κληρώσεις της ΑΑΔΕ.

Πότε αυξάνονται οι λαχνοί

Ο αριθμός των λαχνών δεν είναι ίδιος για όλους. Προσαυξήσεις προβλέπονται για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών:

Διπλάσιους λαχνούς λαμβάνουν όσοι έχουν καθαρό ετήσιο εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ, καθώς και όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης.

Τα νοικοκυριά με προστατευόμενα τέκνα κερδίζουν επιπλέον 50% λαχνούς για κάθε παιδί.

Αν οι ηλεκτρονικές πληρωμές αντιστοιχούν στο 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος, τότε οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ, ισχύει ένας λαχνός ανά ευρώ δαπάνης, χωρίς προσαυξήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ένας λαχνός αντιστοιχεί σε κάθε 1 ευρώ ηλεκτρονικής συναλλαγής, με ανώτατο μηνιαίο όριο τα 10.000 ευρώ.

Πώς καταβάλλονται τα χρήματα

Τα χρηματικά έπαθλα κατατίθενται απευθείας και χωρίς τόκο στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι στην πλατφόρμα myAADE. Όσοι δεν έχουν δηλώσει IBAN, έχουν περιθώριο τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης για να το κάνουν.

Τα ποσά είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο.

Πώς θα μάθουν οι νικητές αν κέρδισαν

Η ενημέρωση των τυχερών θα γίνει:

με προσωπικό μήνυμα στη θυρίδα τους στο myAADE,

με email,

ενώ τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Η φετινή χριστουγεννιάτικη φορολοταρία αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών, προσφέροντας σε χιλιάδες φορολογούμενους την ευκαιρία για ένα απρόσμενο οικονομικό «δώρο» λίγο πριν τις γιορτές.

