Μπαίνουν σήμερα τα χρήματα: Συντάξεις Ιανουαρίου 2026 και επιδόματα ΔΥΠΑ – Ποιοι πληρώνονται;

Ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ο κύκλος των προγραμματισμένων καταβολών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, με σημαντικά ποσά να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εκατομμυρίων δικαιούχων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι πληρωμές αφορούν συντάξεις, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, δώρα Χριστουγέννων, άδειες μητρότητας και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Συνολικά, μέχρι και σήμερα κατατίθενται 1.462.243.998,92 ευρώ σε 3.086.186 δικαιούχους, στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δύο φορέων.

Τι πληρώνει σήμερα ο e-ΕΦΚΑ

Ο e-ΕΦΚΑ προχωρά σε δύο βασικές καταβολές:

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Πιστώνονται 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 συνταξιούχους, για κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνός Ιανουαρίου 2026.

Εφάπαξ: Μέχρι και σήμερα ολοκληρώνεται η καταβολή 25.000.000 ευρώ σε 1.050 δικαιούχους, μετά την έκδοση σχετικών αποφάσεων.

Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ μέχρι σήμερα

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ πραγματοποιεί καταβολές που καλύπτουν διάφορες κατηγορίες ενισχύσεων, με συνολικό ποσό που φτάνει τα 174.083.000 ευρώ. Αναλυτικά:

60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για δώρα Χριστουγέννων, επιδόματα ανεργίας και άλλες παροχές.

8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για δώρο Χριστουγέννων.

21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Με τις σημερινές πιστώσεις, κλείνει το πακέτο πληρωμών του Δεκεμβρίου για τους συγκεκριμένους φορείς, με τους δικαιούχους να καλούνται να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους, καθώς ανά τράπεζα και ώρα εκτέλεσης μπορεί να υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις στην εμφάνιση των ποσών.

