Επίδομα παιδιού Α21: Πότε καταβάλλεται η τελευταία πληρωμή του 2025

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά θα καταβληθεί η τελευταία δόση του επιδόματος παιδιού Α21 για το 2025, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους πριν από τα Χριστούγεννα.

 Πότε πληρώνεται η 6η δόση
Η έκτη (ΣΤ) δόση του επιδόματος θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΑ τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025.
Ωστόσο, όπως συνηθίζεται, τα χρήματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται στους λογαριασμούς και τα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου.

Πώς καθορίζεται το ποσό
Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από:

τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 και
το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.
Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ διενεργεί ελέγχους για τη φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση (από προνήπιο έως και Γυμνάσιο).

Τι απαιτείται για έγκυρη αίτηση Α21
Για να πληρωθεί κανονικά το επίδομα, πρέπει στην αίτηση να έχουν δηλωθεί σωστά:

η σχολική μονάδα,
η τάξη φοίτησης,
ο αριθμός μητρώου μαθητή.

Επισημαίνεται ότι προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις δεν θεωρούνται υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη για την πληρωμή.

Η πληρωμή της 6ης δόσης ολοκληρώνει τις καταβολές του επιδόματος παιδιού για το 2025.

