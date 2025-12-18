Επιστροφή έως δύο ενοικίων τον χρόνο: Οι δικαιούχοι και τα νέα μέτρα για το στεγαστικό

Νέο πακέτο παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης παρουσίασε η κυβέρνηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώνει από το βήμα της Βουλής βασικές δράσεις που στοχεύουν τόσο στη μείωση της πίεσης στα ενοίκια όσο και στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών.

Τα μέτρα έρχονται σε μια περίοδο όπου το κόστος στέγασης έχει αυξηθεί αισθητά, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα. Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο, η αντιμετώπιση του προβλήματος βασίζεται σε τρεις άξονες: ενεργοποίηση κλειστών κατοικιών, στροφή στη μακροχρόνια μίσθωση και στοχευμένη στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων.

Κομβικής σημασίας θεωρείται η αξιοποίηση ακινήτων που παραμένουν σήμερα ανεκμετάλλευτα. Προβλέπεται γενναία επιδότηση για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών, η οποία μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης, με πλαφόν τις 36.000 ευρώ. Το πρόγραμμα θα συνοδεύεται από εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ώστε να απευθύνεται σε όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει τη μακροχρόνια μίσθωση, δίνοντας κίνητρα στους ιδιοκτήτες να διαθέσουν τα ακίνητά τους για μόνιμη κατοικία. Στο ίδιο πλαίσιο, προαναγγέλθηκαν παρεμβάσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, κυρίως σε περιοχές όπου παρατηρείται έντονη έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών. Οι λεπτομέρειες των ρυθμίσεων αναμένεται να εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα.

Ποιοι δικαιούνται επιστροφή δύο ενοικίων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη εργαζομένων που υπηρετούν σε κρίσιμους τομείς και μετακινούνται εκτός των μεγάλων πόλεων. Εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που εργάζονται σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές αναμένεται να ενταχθούν σε καθεστώς επιστροφής έως δύο ενοικίων τον χρόνο, προκειμένου να καλυφθεί μέρος του αυξημένου κόστους στέγασης.

Το πακέτο συμπληρώνεται από φορολογικά κίνητρα για την ανέγερση νέων κατοικιών, με στόχο τη σταδιακή αύξηση του στεγαστικού αποθέματος μέσω ιδιωτικών επενδύσεων και τη μακροπρόθεσμη αποκλιμάκωση των τιμών.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι ο συνδυασμός των μέτρων μπορεί να λειτουργήσει ανακουφιστικά για χιλιάδες νοικοκυριά, σε μια αγορά που παραμένει ιδιαίτερα πιεσμένη, με τα ενοίκια να απορροφούν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος.







