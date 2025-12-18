Έρχονται φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις – Τα σενάρια που εξετάζονται

Μετά τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, η κυβέρνηση στρέφει το ενδιαφέρον της στη φορολογία των επιχειρήσεων, επεξεργαζόμενη ένα πακέτο παρεμβάσεων με ορίζοντα έως το 2027. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση της ρευστότητας, η τόνωση των επενδύσεων και η ανακούφιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που συνεχίζουν να πιέζονται από το αυξημένο λειτουργικό κόστος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει συνδυασμό βραχυπρόθεσμων ελαφρύνσεων και διαρθρωτικών αλλαγών, με στόχο ένα πιο ανταγωνιστικό και προβλέψιμο φορολογικό περιβάλλον.

Μείωση προκαταβολής φόρου

Κεντρικός άξονας του σχεδίου είναι το «κούρεμα» της προκαταβολής φόρου για το επόμενο έτος, η οποία σήμερα μπορεί να φτάνει έως και το 80% του οφειλόμενου ποσού. Παρότι το μέτρο έχει δημοσιονομικό κόστος, εκτιμάται ότι θα δώσει ουσιαστική ανάσα ρευστότητας, κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, βοηθώντας τις να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες και να περιορίσουν τον κίνδυνο λουκέτων. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι μεσοπρόθεσμα μπορεί να λειτουργήσει θετικά και για την ανάπτυξη και για τα δημόσια έσοδα.

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος

Παράλληλα, επανέρχεται στο τραπέζι η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ενός οριζόντιου φόρου που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κερδοφορίας. Η κατάργησή του θεωρείται αναπτυξιακή παρέμβαση, καθώς μειώνει το πάγιο κόστος λειτουργίας και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, ιδιαίτερα για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός

Εξετάζεται επίσης η αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους επαγγελματικούς λογαριασμούς για τους συνεπείς οφειλέτες. Το σενάριο προβλέπει κλιμακωτά όρια, ανάλογα με τη συνέπεια στην εξυπηρέτηση ρυθμίσεων, ώστε να διευκολύνεται η κάλυψη καθημερινών υποχρεώσεων και η ταχύτερη αποπληρωμή οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Νέο πλαίσιο για επιχειρηματικούς ομίλους

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη φορολόγηση των επιχειρηματικών ομίλων. Το υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε ειδική μελέτη για τις διεθνείς πρακτικές, με στόχο ένα σύγχρονο πλαίσιο, εναρμονισμένο με τα πρότυπα του ΟΟΣΑ και της ΕΕ. Το νέο μοντέλο φιλοδοξεί να περιορίσει τις ασάφειες, να ενισχύσει την προβλεψιμότητα και να επιτρέψει την εξισορρόπηση κερδών και ζημιών εντός ομίλων, ενδυναμώνοντας την επενδυτική τους δυναμική.

Όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, η φορολογική σταθερότητα και η σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές αποτελούν κλειδί για την αναβάθμιση της Ελλάδας ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού τα επόμενα χρόνια.

