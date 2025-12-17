Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία ΑΑΔΕ: 1,2 εκατ. ευρώ σε 12 τυχερούς – Πότε γίνεται η μεγάλη κλήρωση

Σημαντικά χρηματικά έπαθλα φέρνει και φέτος η Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία της ΑΑΔΕ, η οποία θα μοιράσει συνολικά 1,2 εκατομμύρια ευρώ σε φορολογούμενους που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσα στη χρονιά.

Συγκεκριμένα, δώδεκα υπερτυχεροί θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ ο καθένας, ποσό που είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν υπόκειται σε καμία κράτηση. Παράλληλα, θα κληρωθούν και μικρότερα έπαθλα των 1.000 ευρώ, τα οποία προέρχονται από αδιάθετα ποσά προηγούμενων μηνιαίων κληρώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη μεγάλη ετήσια κλήρωση εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη κερδίσει το έπαθλο των 50.000 ευρώ σε κάποια από τις μηνιαίες φορολοταρίες του ίδιου έτους.

Πότε θα γίνει η κλήρωση

Πέρυσι, η Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου και την ίδια ημερομηνία αναμένεται να διεξαχθεί και φέτος. Σε διαφορετικό χρόνο, πριν από το τέλος του έτους, θα ακολουθήσει και η καθιερωμένη μηνιαία κλήρωση, με το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ.

Ποιοι συμμετέχουν – Ποιοι εξαιρούνται

Στις φορολοταρίες της ΑΑΔΕ συμμετέχουν όλοι οι πολίτες που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές, όπως πληρωμές με κάρτα ή μέσω e-banking.

Για κάθε ένα ευρώ που δαπανάται με ηλεκτρονικό τρόπο αντιστοιχεί ένας λαχνός. Ωστόσο, υπάρχει ανώτατο όριο δαπανών που υπολογίζονται για τη λοταρία, το οποίο φτάνει τα 10.000 ευρώ τον μήνα ανά φορολογούμενο. Πέρα από αυτό το ποσό, οι επιπλέον συναλλαγές δεν αυξάνουν τον αριθμό των λαχνών.

Στις μηνιαίες κληρώσεις, συνολικά 556 νικητές μοιράζονται τα έπαθλα:

1 νικητής κερδίζει 50.000 ευρώ

5 νικητές κερδίζουν από 20.000 ευρώ

50 νικητές κερδίζουν από 5.000 ευρώ

500 νικητές κερδίζουν από 1.000 ευρώ

Όσοι έχουν κερδίσει το έπαθλο των 50.000 ευρώ σε μηνιαία κλήρωση, δεν συμμετέχουν στη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία.

Πώς θα δείτε αν κερδίσατε

Τα αποτελέσματα της φορολοταρίας θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr). Οι νικητές θα ενημερωθούν επίσης προσωπικά μέσω μηνύματος στη θυρίδα τους στο myAADE, καθώς και με email.

Τα χρηματικά έπαθλα θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στο myAADE, στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία». Όσοι δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό πληρωμών, θα έχουν περιθώριο τριών μηνών για να το κάνουν, προκειμένου να λάβουν το ποσό που τους αναλογεί.

