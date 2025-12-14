Πληρωμές Δεκεμβρίου 2025: Συνοπτικός οδηγός ημερομηνιών και ποσών για συντάξεις, επιδόματα και δώρα

Ο Δεκέμβριος 2025 φέρνει εκτεταμένες πληρωμές πριν τα Χριστούγεννα για εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους και δικαιούχους επιδομάτων. Συνολικά θα διανεμηθούν περίπου 1,46 δισ. ευρώ σε πάνω από 3 εκατ. δικαιούχους.



Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου – ΔΥΠΑ

Ξεκινά η προπληρωμή:

Δώρο Χριστουγέννων ανέργων (έως 540€ για πλήρη επιδότηση 1/5–31/12)

Τακτική & μακροχρόνια επιδότηση ανεργίας

Βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων

Επίδομα εργασίας

Παροχές μητρότητας & γονικής άδειας

Κατάθεση απευθείας στους λογαριασμούς. Όσοι έχουν δήλωση παρουσίας 17/12–6/1, πληρώνονται μετά τη δήλωση στο gov.gr.



Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου – Δώρο Ιδιωτικού Τομέα & Συντάξεις (1η δόση)

Δώρο Χριστουγέννων ιδιωτικού τομέα (υποχρεωτικά έως 19/12 λόγω Κυριακής 21/12)

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026 για:

Νέους συνταξιούχους (μετά 1/1/2017)

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί)

Επικουρικές ιδιωτικού τομέα & μη μισθωτών

Τα χρήματα εμφανίζονται στα ΑΤΜ από Πέμπτη 18/12 μετά τις 17:00.



Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου – Συντάξεις (2η δόση) & ΟΠΕΚΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026 για:

ΙΚΑ (μισθωτοί), ΝΑΤ, Δημόσιο

Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ

ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, λοιπά ταμεία μισθωτών

Επικουρικές Δημοσίου

Διαθεσιμότητα στα ΑΤΜ από Παρασκευή 20/12 μετά τις 17:00.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ:

Α21 (τελευταία δόση 2025)

Επίδομα Στέγασης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Επίδομα Γέννησης

Προνοιακά/διατροφικά

Ανασφάλιστων & Σύνταξη Υπερηλίκων



Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου – Επίδομα Θέρμανσης

Πρώτη πληρωμή (προκαταβολή) για ~1,3 εκατ. δικαιούχους

Απαραίτητη ολοκληρωμένη αίτηση στο myΘέρμανση



Αυξήσεις συντάξεων (Ιανουάριος 2026)

Αύξηση 2,4% σε ~2,5 εκατ. συνταξιούχους

Ενδεικτικά:

+12€ έως +20€ (500–850€)

έως +31€ (800–1.300€)

έως +45€ (1.500–1.800€)

έως +100€ (άνω 2.700€)



Επιστροφή Ενοικίου – Τροποποιητικές

Τροποποιητικές έως 12/12 → πληρωμή έως 30/12

Τροποποιητικές έως 30/12 → πληρωμή έως 15/1/2026

Όσοι δεν έχουν δηλώσει IBAN, πρέπει να το κάνουν άμεσα.



Συμπέρασμα

Όλες οι βασικές πληρωμές έχουν προγραμματιστεί ώστε να ολοκληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα, διευκολύνοντας τον οικονομικό προγραμματισμό των νοικοκυριών.

Διαβάστε ακόμα: Ξεκινά το εορταστικό ωράριο στα καταστήματα – Εντατικοί έλεγχοι για ανατιμήσεις και νέα εφαρμογή καταγγελιών