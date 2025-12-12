«Κλείδωσε» η 17η Δεκεμβρίου: Πληρώνονται Δώρο Χριστουγέννων και επιδόματα ΔΥΠΑ – Ποιοι πρέπει να μπουν σήμερα στο gov.gr

Ανάσα ρευστότητας πριν από τις γιορτές φέρνει η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), καθώς «κλείδωσε» η ημερομηνία καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων και των βασικών επιδομάτων ανεργίας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι πληρωμές θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, με τα ποσά να πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Η ΔΥΠΑ διευκρινίζει ότι οι πληρωμές θα γίνουν αυτόματα, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στα ΚΠΑ2, ωστόσο επισημαίνει πως υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία ανέργων που κινδυνεύει να μείνει απλήρωτη αν δεν ολοκληρώσει εγκαίρως μια απαραίτητη ηλεκτρονική διαδικασία.

Τι πληρώνεται στις 17 Δεκεμβρίου

Από την Τετάρτη 17/12, οι δικαιούχοι θα δουν στους λογαριασμούς τους:

- Δώρο Χριστουγέννων για όλους τους επιδοτούμενους ανέργους

-Δώρο Χριστουγέννων για τις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας

- Τακτική επιδότηση ανεργίας (προπληρωμή ημερών της εορταστικής περιόδου)

-Επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας

- Βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων

Τα ποσά θα καταβληθούν απευθείας στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN).

Προσοχή στη «παγίδα» της δήλωσης παρουσίας

Η ΔΥΠΑ προειδοποιεί ότι δεν θα πληρωθούν αυτόματα όσοι άνεργοι έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας στο διάστημα:

από 17 Δεκεμβρίου 2025 έως και 6 Ιανουαρίου 2026.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, η δήλωση παρουσίας πρέπει να προηγηθεί της πληρωμής. Αν δεν γίνει εγκαίρως, η καταβολή των χρημάτων «παγώνει».

Βήμα-βήμα: Πώς να μην χάσετε την πληρωμή

Όσοι ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία θα πρέπει να μπουν άμεσα στο gov.gr και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία:

Επισκεφθείτε την υπηρεσία «Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων» στο gov.gr

Συνδεθείτε με τους κωδικούς Taxisnet

Υποβάλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση παρουσίας

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εντολή πληρωμής ενεργοποιείται αυτόματα και τα χρήματα πιστώνονται στον λογαριασμό του δικαιούχου.

Συχνές ερωτήσεις

Πρέπει να πάω στα γραφεία της ΔΥΠΑ (ΚΠΑ2);

Όχι. Η ΔΥΠΑ ξεκαθαρίζει ότι δεν απαιτείται καμία επίσκεψη στα ΚΠΑ2. Όλες οι διαδικασίες και οι πληρωμές γίνονται ηλεκτρονικά.

Πόσο είναι το Δώρο Χριστουγέννων για τους ανέργους;

Το Δώρο ισούται με το ποσό της μηνιαίας τακτικής επιδότησης ανεργίας, εφόσον ο άνεργος επιδοτήθηκε για ολόκληρο το διάστημα από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου. Σε διαφορετική περίπτωση, καταβάλλεται αναλογία (3 ημερομίσθια για κάθε μήνα επιδότησης).

Πότε θα φανούν τα χρήματα στους λογαριασμούς;

Συνήθως οι πιστώσεις ξεκινούν από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου μετά τις 17:00, ανάλογα με την τράπεζα.

Η ΔΥΠΑ καλεί τους δικαιούχους να ελέγξουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους στο gov.gr, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην καταβολή των χρημάτων πριν τις γιορτές.

