Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι πληρώνονται νωρίτερα και τι πρέπει να κάνουν έως 31 Δεκεμβρίου

Νωρίτερα θα δουν τα χρήματα της επιστροφής ενοικίου στους λογαριασμούς τους όσοι δικαιούχοι προχωρήσουν σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στην ΑΑΔΕ. Παρότι η προθεσμία για διορθώσεις λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών διαφοροποιείται ανάλογα με το πότε θα γίνει η τροποποιητική δήλωση.

Πότε γίνονται οι πληρωμές

Έως 30 Δεκεμβρίου 2025: θα καταβληθούν οι επιστροφές για τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται έως και τις 12 Δεκεμβρίου.

Έως 15 Ιανουαρίου 2026: θα πληρωθούν όσοι υποβάλουν τροποποιητική δήλωση από 13 έως 30 Δεκεμβρίου.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE.

Πώς γίνεται η τροποποιητική δήλωση

Οι φορολογούμενοι πρέπει:

Να συνδεθούν στο myAADE και να ανοίξουν τη δήλωση φορολογικού έτους 2024.

Να επιλέξουν «Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης».

Να ελέγξουν τους κωδικούς:

811–816 για κύρια κατοικία

817–822 για φοιτητική κατοικία τέκνων

Να επιβεβαιώσουν ότι έχει δηλωθεί το πραγματικό ετήσιο ποσό ενοικίου.

Να διορθώσουν τυχόν λάθη και να υποβάλουν κανονικά τη δήλωση.

Με την υποβολή, το σύστημα προχωρά σε επανυπολογισμό της ενίσχυσης, μετά από διασταύρωση με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και τη δήλωση του εκμισθωτή.

Τι ισχύει στον υπολογισμό

Λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ μισθωτηρίου και δήλωσης ιδιοκτήτη.

Η ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπερνά το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλώσει ο μισθωτής στο Ε1.

Η σωστή καταχώριση της ετήσιας δαπάνης είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Γιατί πολλοί έλαβαν μικρό ποσό

Κατά την εκκαθάριση εντοπίστηκαν χιλιάδες περιπτώσεις όπου:

Δηλώθηκε το μηνιαίο ενοίκιο ως ετήσιο.

Ως αποτέλεσμα, καταβλήθηκε το 1/12 ενός λανθασμένου ποσού, οδηγώντας σε πιστώσεις 20–30 ευρώ.

Το λάθος αυτό μπορεί να διορθωθεί μόνο με τροποποιητική δήλωση Ε1.

IBAN και δικαιολογητικά

Όσοι δεν έχουν δηλώσει IBAN πρέπει να το κάνουν άμεσα.

Σε περιπτώσεις χωρίς ηλεκτρονικό μισθωτήριο (π.χ. εκμισθωτής το Δημόσιο ή ανήλικος), επιτρέπεται η υποβολή δικαιολογητικών μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE έως 31/12/2025.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι δικαιούχοι

Στο 1521 της ΑΑΔΕ για πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Η επιστροφή ενοικίου καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, στον δηλωμένο IBAN.

Μετά τις τελικές διασταυρώσεις, όσοι δικαιούνται επιπλέον ποσό θα το λάβουν σε συμπληρωματική πληρωμή, η οποία αναμένεται μέσα στον Ιανουάριο 2026.

