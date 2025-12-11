Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πόσο νωρίτερα θα πληρωθούν τα Χριστούγεννα – Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο 2025

Μέχρι και 10 ημέρες νωρίτερα θα μπορούν πλέον να καταβάλλονται τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ κατά τις εορταστικές περιόδους, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση που ψηφίστηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2025. Η αλλαγή αφορά όλες τις παροχές που μέχρι σήμερα πληρώνονταν υποχρεωτικά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Η Υπουργός Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, εξήγησε ότι η δυνατότητα προγενέστερης πληρωμής είναι κρίσιμη για χιλιάδες νοικοκυριά:

«Για πολλές οικογένειες, τα επιδόματα δεν είναι απλώς ένα βοήθημα στο τέλος του μήνα· είναι τα ψώνια των γιορτών, οι λογαριασμοί, τα έξοδα του σπιτιού. Με τη νέα ρύθμιση, η ενίσχυση φτάνει όταν οι ανάγκες κορυφώνονται – όχι όταν οι γιορτές έχουν περάσει».

Η διάταξη εφαρμόζεται ήδη από τον Δεκέμβριο 2025, επιτρέποντας η πληρωμή των επιδομάτων να γίνει έως και 10 ημέρες νωρίτερα από την καθιερωμένη ημερομηνία.

Από το 2026 και για κάθε επόμενη χρονιά, η δυνατότητα αυτή θα ισχύει μόνιμα για τις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα.



Ποιες παροχές καλύπτει

Η ρύθμιση αφορά όλες τις οικονομικές ενισχύσεις που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018, όπως:

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Επίδομα στέγασης/ενοικίου

Επίδομα παιδιού

Προνοιακά επιδόματα αναπηρίας

Επίδομα γέννησης

Οικογενειακές παροχές

Κάθε άλλη τακτική οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται μέσω ΟΠΕΚΑ

Δεν αλλάζουν τα ποσά ή τα κριτήρια χορήγησης – αλλάζει αποκλειστικά ο χρόνος πληρωμής, ώστε η οικονομική βοήθεια να δοθεί έγκαιρα όταν τα έξοδα των νοικοκυριών αυξάνονται.



Τι σημαίνει πρακτικά για τους δικαιούχους

Με απόφαση της Υπουργού Οικογένειας, οι πληρωμές μπορούν πλέον να εκτελούνται:

✔ Έως και 10 ημέρες πριν από την τελευταία εργάσιμη του μήνα

✔ Ειδικά για Χριστούγεννα και Πάσχα

✔ Χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τον πολίτη

Η αλλαγή στοχεύει στη διευκόλυνση των οικογενειών που βασίζονται στα επιδόματα για βασικά έξοδα των γιορτών.

Διαβάστε ακόμα: ΑΑΔΕ: Ο ανανεωμένος οδηγός για τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026 – Ποιες είναι οι παγίδες, τα πρόστιμα