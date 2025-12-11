Για το χρονοδιάγραμμα των συντάξεων, τις αλλαγές στην προσωπική διαφορά, αλλά και τις παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας, μίλησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της στο Mega.

Νωρίτερα οι πληρωμές ενόψει των εορτών

Η υπουργός ανακοίνωσε ότι οι συντάξεις Ιανουαρίου θα καταβληθούν στις 19 και 22 Δεκεμβρίου, ώστε οι συνταξιούχοι να λάβουν τα χρήματά τους πριν από τα Χριστούγεννα.

Όπως διευκρίνισε:

«Κατά κανόνα θα δουν τα χρήματα 18 και 19 Δεκεμβρίου».

Οι συντάξεις θα είναι αυξημένες κατά 2,4%.

Η προσωπική διαφορά μειώνεται κατά 50% από φέτος και καταργείται πλήρως από το 2027.

Η ίδια σημείωσε ότι οι αλλαγές συνδέονται και με τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση που τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2026.

Rebrain Greece: Προσδοκίες και πρώτες προσλήψεις

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα Rebrain Greece, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι οι εκδηλώσεις ξεπέρασαν τις αρχικές προσδοκίες:

«Έχουμε κάνει τέσσερις εκδηλώσεις. Υπήρξαν και επί τόπου προσλήψεις».

Υπογράμμισε πως πρόκειται για διαδικασία που ξεκινά τώρα και συνοδεύεται από φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις.

ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Ψηφιακές διευκολύνσεις για εργοδότες και εργαζόμενους

Για το αναβαθμισμένο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ανέφερε ότι:

Θα επιτρέπει πρόσληψη με ένα έγγραφο αντί για τέσσερα,

Θα ενσωματώνει όλες τις μορφές απασχόλησης,

Θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις αρχές του νέου έτους.

Τι έρχεται στις συλλογικές συμβάσεις

Κλείνοντας, η υπουργός αποκάλυψε ότι αρχές του 2026 θα προχωρήσει η νομοθέτηση της συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις, επισημαίνοντας ότι αποτελεί βασικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό των εργασιακών σχέσεων.

