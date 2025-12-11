Ξεκινά το εορταστικό ωράριο στα καταστήματα – Εντατικοί έλεγχοι για ανατιμήσεις και νέα εφαρμογή καταγγελιών

Με διευρυμένο ωράριο λειτουργούν από σήμερα τα εμπορικά καταστήματα, δίνοντας επίσημα το έναυσμα για την εορταστική περίοδο. Την ίδια ώρα, το οικονομικό επιτελείο εντείνει τους ελέγχους στην αγορά, καθώς η ακρίβεια σε βασικά αγαθά εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά.

Πώς θα λειτουργούν τα καταστήματα έως το τέλος του έτους

Το εορταστικό ωράριο τίθεται σε ισχύ από σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

• Καθημερινές: 09:00 – 21:00

• Σάββατα: 09:00 – 18:00

• Κυριακές: Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά στις 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου.

Οι επαγγελματίες του λιανεμπορίου αναμένουν αύξηση της κίνησης, ιδιαίτερα μετά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων έως τις 19 Δεκεμβρίου. Ωστόσο παραμένουν συγκρατημένοι, γνωρίζοντας ότι μεγάλο μέρος του δώρου θα κατευθυνθεί σε πάγιες υποχρεώσεις και τέλη κυκλοφορίας.

Εντατικοί έλεγχοι σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα

Με φόντο τις αυξημένες τιμές σε τρόφιμα, ενέργεια και ενοίκια, το υπουργείο Ανάπτυξης διατηρεί σε πλήρη εξέλιξη ελέγχους για τυχόν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Ελεγκτές πραγματοποιούν επανειλημμένα διασταυρώσεις στοιχείων, τόσο σε φυσικά σημεία πώλησης όσο και σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

Στόχος είναι να εντοπίζονται άμεσα αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, ειδικά τις ημέρες κορύφωσης της αγοραστικής κίνησης.

Νέα εφαρμογή καταγγελιών με φωτογραφίες

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η ανάπτυξη μιας νέας εφαρμογής για κινητά, που θα επιτρέψει στους καταναλωτές:

• να κάνουν καταγγελίες για υπερτιμήσεις,

• να αποστέλλουν φωτογραφίες στις ελεγκτικές αρχές,

• να κινητοποιούν μηχανισμούς ελέγχου σε πραγματικό χρόνο.

Οι ελεγκτές, με βάση το οπτικό υλικό, θα μπορούν να προχωρούν άμεσα σε ηλεκτρονική επιβολή προστίμων, χωρίς να απαιτείται επιτόπιος έλεγχος. Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων της πολιτείας.

Τι αναμένεται τις επόμενες ημέρες

Καθώς πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα, η αγοραστική κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί. Η κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μεγαλύτερης διαφάνειας και ανταγωνιστικότητας στην αγορά, τόσο για την προστασία των καταναλωτών όσο και για την ομαλή λειτουργία του εμπορίου σε μία από τις σημαντικότερες περιόδους του έτους.

Διαβάστε ακόμα: Δημόσιο: Προσλήψεις, αυξήσεις και στοχευμένα επιδόματα για ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού