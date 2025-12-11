Αναλήψεις με κάρτα μέσα στα καταστήματα και πληρωμή εισιτηρίου απευθείας στο ΚΤΕΛ: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες

Νέες δυνατότητες αναμένεται να αποκτήσουν οι κάτοχοι χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, καθώς οι εταιρείες διαχείρισης συναλλαγών σχεδιάζουν δύο σημαντικές υπηρεσίες που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα των καταναλωτών: αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών μέσα στα εμπορικά καταστήματα, καθώς και πληρωμή εισιτηρίου απευθείας στα ΚΤΕΛ με κάρτα.

Αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών στα ταμεία των καταστημάτων

Το σχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα οι καταναλωτές να «σηκώνουν» ή να καταθέτουν χρήματα απευθείας από τα ταμεία εμπορικών επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας την κάρτα τους, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε ΑΤΜ ή τραπεζικό κατάστημα.

Πρόκειται για πρακτική που εφαρμόζεται ήδη σε χώρες όπως η Αγγλία, όπου το λεγόμενο Cashback προσφέρεται σε σούπερ μάρκετ και ταχυδρομεία. Εκεί, ωστόσο, απαιτείται προηγούμενη αγορά από το κατάστημα, κάτι που οι εταιρείες καρτών στην Ελλάδα θέλουν να αποφύγουν.

Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και οι εταιρείες «βολιδοσκοπούν» τράπεζες και παρόχους POS, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν τεχνικά και οργανωτικά να υποστηρίξουν τη νέα υπηρεσία. Στη συνέχεια θα εξεταστεί η στάση των επαγγελματιών του λιανεμπορίου, οι οποίοι θα κληθούν να αναλάβουν τον ρόλο του «μικρού τραπεζικού σημείου» μέσα στις επιχειρήσεις τους.

Σύμφωνα με στελέχη της Mastercard, η αύξηση της επισκεψιμότητας στα καταστήματα θα λειτουργήσει ως όφελος για τις επιχειρήσεις, καθώς η νέα υπηρεσία μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για περισσότερη κίνηση.

Πληρωμή εισιτηρίου με κάρτα μέσα στο ΚΤΕΛ

Πιο ώριμη τεχνολογικά φαίνεται η δεύτερη υπηρεσία που σχεδιάζεται: η δυνατότητα πληρωμής του εισιτηρίου στα 3.500 ΚΤΕΛ της χώρας απευθείας με κάρτα.

Το σύστημα θεωρείται σχεδόν έτοιμο, καθώς αντίστοιχη τεχνολογία χρησιμοποιείται ήδη στα λεωφορεία και στο μετρό. Το έργο εκτιμάται ότι θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή ακόμη και μέσα στο 2026.

Πώς διαμορφώνεται η αγορά των καρτών στην Ελλάδα

Η χρήση καρτών έχει αυξηθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια:

Το ποσοστό των συναλλαγών με κάρτες έχει φτάσει το 40%, από μόλις 8% το 2015.

Η παραοικονομία έχει περιοριστεί από 25% σε 11% μέσα σε οκτώ χρόνια.

Τα επιπλέον φορολογικά έσοδα που προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές υπολογίζονται μεταξύ 400 και 500 εκατ. ευρώ.

Παρά τις εξελίξεις, τα μετρητά εξακολουθούν να κατέχουν σημαντικό μερίδιο, περίπου 42% των συναλλαγών. Όμως, η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου –το οποίο πλέον αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο των συναλλαγών– δείχνει ότι οι ψηφιακές πληρωμές παγιώνονται ακόμη περισσότερο.

Το 2025 οι συναλλαγές με κάρτες αυξήθηκαν κατά 9%, ποσοστό που αναμένεται να επαναληφθεί και το 2026. Η Ελλάδα πλέον έχει συγκλίνει με τον μέσο όρο της ΕΕ στη χρήση καρτών.

Τα επόμενα βήματα

Οι νέες υπηρεσίες βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού και όταν ολοκληρωθεί το τεχνικό και επιχειρησιακό πλαίσιο, οι εταιρείες καρτών θα υποβάλουν τις τελικές προτάσεις στο τραπεζικό σύστημα. Παράλληλα, συνεχίζουν να επενδύουν σε επιβραβεύσεις, ασφάλειες, άτοκες δόσεις και υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας, ώστε να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Οι αλλαγές αυτές στοχεύουν να διευκολύνουν την καθημερινότητα, να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τη χρήση μετρητών και να ενισχύσουν τη διαφάνεια και την ασφάλεια στις συναλλαγές.

